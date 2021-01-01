Какая чаща весов перевесила в 2020-м году: с плохими событиями или хорошими? Мы не беремся судить, ведь каждый сам даст ответ. А пока вспомним, чем запомнится уходящий год.А - АрктикаАрктика становится главной на повестке дня не только в России, но и во всем мире. Поэтому Мурманская область играет все более важную роль как у нас в стране, так и на международном уровне. 12 мая в Кольском районе была создана территория опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики». Ее резиденты получают различные преференции - от налоговых льгот до предоставления земельных участков без торгов. Сейчас резидентами ТОР стали ООО «Новатэк-Мурманск», ООО «Терминал \\"Ударник\\"», ООО «Ренейссанс Арктик», ООО «Морской терминал Тулома» и «Прайм Лайн», общий объем инвестиций составляет более 100 миллиардов рублей. Также в 2020 году 12 компаний получили статус резидента Арктической зоны РФ и реализуют инвестпроекты в Лиинахамари, Мурманске, Оленегорске, Кировске, Ковдоре, Умбе и в населенном пункте Белое Море. Еще 32 заявки рассматриваются. Для Заполярья это тысячи рабочих мест.Б - Братья наши меньшиеВ уходящем году некоторым хвостатым друзьям очень повезло попасть в добрые руки после безответственных хозяев. Осенью в лесополосе в Мурманске нашли щенка хаски, привязанного к дереву. Оказалось, малышку купили две женщины, а потом, наигравшись, выбросили на улицу. Сейчас щенок уже живет в новом доме. Еще были вызволены из беды ослепшие котята, которых вертолетом доставили на большую землю из ЗАТО Островной. А начался год с доброй истории собачки Софи из Мурманска, потерявшейся в Петрозаводске. Она выпрыгнула из поезда, на котором возвращалась с хозяйкой домой. Искали Софи десятки человек, а найти помогла дворняга.Кстати, в 2020 году изменились правила отлова бездомных животных. Повторно отловленных четвероногих друзей, у которых заподозрят агрессию, уже не будут выпускать обратно на волю. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.В - ВолонтерыС началом пандемии коронавируса на передовой оказались не только врачи, но и волонтеры, которые для многих стали лучиком света. Добровольцы помогают пожилым людям с доставкой лекарств и продуктов на дом, а также медикам – развозят их на личных автомобилях к пациентам, заполняют бумаги, измеряют температуру посетителям медучреждений. Всего за год было выполнено более 18 тысяч заявок по всей Мурманской области. Во время весенней самоизоляции к волонтерству подключились и рестораны быстрого питания - они бесплатно кормили врачей обедами. А перед Новым годом была запущена волонтерская акция «Дед Мороз в каждый дом», благодаря которой десятки юных северян смогли встретиться с главным волшебником зимы.Г - ГероиЛетом на все Заполярье прославился 8-летний Денис Садов из Ковдора. Мальчик катался на велосипеде и услышал крики о помощи из канавы. Там он увидел женщину. Денис попытался сам вытащить пострадавшую, но не смог и стал останавливать проезжающие автомобили. На помощь пришли три молодых человека, которые вызволили женщину из беды и вызвали «скорую». Всех героев наградил глава Ковдорского района Сергей Сомов, также мальчику вручил медаль «За проявленное мужество» губернатор Мурманской области.Хорошими делами отличились два подростка из Мончегорска, которые спасли провалившуюся под лед девочку. Их и юного жителя Североморска Егора Фесенко, который в Калининградской области спас тонувшую в озере женщину, наградили следователи в рамках проекта «Горячее сердце».Д - ДеликатесВ этом году было принято важное для Заполярья решение – разрешить лов краба: предложение регионального правительства было поддержано на федеральном уровне, и были приняты поправки в федеральный закон о любительском рыболовстве № 475. Уже определены пять участков, где можно будет ловить деликатес - это губы Териберская-1 и Териберская-2, бухта Долгая Щель, мыс Ярышный и Святоносский залив. Конкурс по выбору компаний, которые будут здесь работать, уже состоялся, и с 15 августа 2021 года будет открыт сезон ловли краба.Ё - ЗверьЁ моЁЛесные гости в 2020 году довольно часто заглядывали в людские угодья. В основном в поисках чего-нибудь вкусненького.Так, медведей, после зимней спячки, северяне встречали чуть ли не каждый месяц. Косолапых видели у питомника хаски под Мурманском, по дороге на аэропорт, в Териберке, Оленегорске и много где еще. К счастью, эти встречи закончились благополучно, хотя в Териберке медведица прошлась по туристке, которая вовремя не заметила хищника. Были встречи с дикими животными, на которых наткнуться не так-то просто. Например, в Кировске видели рысь с детенышами, а в Североморске – росомаху. К берегам Териберки подплывал редкий кит - финвал, и там же на берегу нашли кость, очень похожую на фрагмент скелета динозавра.Ж - ЖараОбычно погода в Заполярье не радует теплом и приветливым солнышком, однако в 2020 году нам повезло. Этим летом царила настоящая жара, особенно в июле – столбик термометра поднимался до +28 градусов! А вода в реке Коле прогрелась до +24. Почти что южный курорт!Правда, одновременно с этим было и душно, ведь в регион часто заглядывали грозы. Еще одним минусом жаркой погоды стали лесные пожары, коих летом было немало. Из-за этого отправиться за город на шашлыки не всегда представлялось возможным, так как посещение лесов было запрещено.Осень тоже выдалась на удивление теплой. Так, минувший ноябрь в Мурманске стал одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Среднемесячная температура воздуха составила +0,16 градуса.З - ЗаконыОдин из самых нашумевших законов, принятых в Мурманской области, – о «наливайках». Теперь купить алкоголь на розлив нельзя, если у заведения нет отдельного крыльца и находится оно в жилом доме. Закрыться должны и те, кто работает рядом с детскими площадками, а также имеет площадь меньше 50 кв. м. Еще один важный проект был принят в начале года: несовершеннолетним запретили продавать снюсы и насвай. Помимо этого Мурманская областная Дума продлила социальную выплату врачам на приобретение или строительство жилья, а также действие программы регионального материнского капитала продлили до 2026 года. Опекуны совершеннолетних нетрудоспособных граждан смогут получать до 17 тысяч рублей в месяц, даже если не приходятся им родственниками.И - ИзвергиК сожалению, этот год ознаменовался крупными скандалами, в которые оказались вовлечены дети. В феврале в Кандалакше 15-летний подросток решил убить 10-летнего школьника, который ему не понравился. Он заманил мальчика в лес, где сначала избил, а потом стал душить руками и шнурком от сменки. Когда жертва потеряла сознание, юный изверг закопал его в снег. К счастью, случившееся видели девочки, поэтому мальчика спасли. Его здоровью сейчас ничего не угрожает, а 15-летнего садиста на четыре года восемь месяцев отправили в воспитательную колонию, также его семья выплатит полмиллиона семье пострадавшего.Еще один дикий случай произошел в Мончегорске в марте. 25-летний отчим так избил 8-летнего пасынка, что тот попал в больницу с разрывом кишечника. Сейчас истязатель находится в СИЗО, против него возбуждены два уголовных дела. Еще одно возбудили против органов опеки. Что касается матери мальчика, то она тоже попала под уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, также ее лишили родительских прав.К - КоронавирусЭтот год прошел под флагом пандемии. Для кого-то – белым, под цвет масок и медицинских халатов, для кого-то - черным, ведь они потеряли из-за коронавируса близких. Свыше 36 тысяч северян подхватили опасную болезнь с марта, а нулевым пациентом стал ирландец Александр Гасс, у которого 19 марта результат теста на COVID-19 оказался положительным. Самым крупным ковидным очагом стала Белокаменка, где за короткий срок заболели более двух тысяч работников. Но под конец года лидер по числу зараженных – Мурманск. Заполярье в этом году пережило локдаун, который длился почти два месяца, узнало, что такое масочный режим, удаленка, дистанционное обучение, социальная дистанция, бизнес получил дополнительные льготы, а для потерявших работу были созданы временные рабочие места. Если раньше результаты теста ждали по 3-4 дня, то теперь - часов 10-12, и приходят данные в SMS. Главными героями этого года стали медработники и волонтеры. Пусть не все шло гладко, было трудно, но мы поняли, как важно быть с семьей, что друзей можно собрать и виртуально, а наше здоровье – это самое важное.Л - ЛедоколВ октябре в состав «Атомфлота» был принят ледокол «Арктика» - головной атомоход проекта 22220. На церемонии поднятия флага присутствовал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, который назвал судно произведением искусства. Стоимость «Арктики» - 37 миллиардов рублей. Ледокол способен проводить огромные танкеры без дополнительной помощи и сопровождать суда с углеводородным сырьем с месторождений. Длина ледокола нового поколения - 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн, мощность – 60 МВт (на валах), скорость хода – 22 узла (по чистой воде), осадка – 10,5 м/8,65 м, максимальная ледопроходимость – 2,9 м, расчетный срок службы – 40 лет, численность экипажа – 53 человека. Закладка судна состоялась 5 ноября 2013 года, спуск на воду – 16 июня 2016 года. Ледокол оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки нового поколения «РИТМ-200» мощностью 175 МВт, специально разработанной для этого судна.М - МостОдним из самых больших ЧП в Заполярье в минувшем году стал рухнувший 1 июня железнодорожный мост через реку Колу, на перегоне между станциями Кола и Выходной. Сначала причиной называли сильный паводок, какого в регионе не видели последние 70 лет. Однако потом верной была признана другая версия: все случившееся - следствие не проведенного вовремя ремонта и отсутствия контроля.На все лето путь к Мурманску был отрезан, и переправу пришлось возводить заново. Тем временем северян автобусами доставляли на станцию Выходной, откуда поезда отправлялись уже в другие регионы.Новый мост построили в рекордные сроки – уложились за 3,5 месяца. Для этого рабочие, а также военные трудились круглосуточно. Первый грузовой поезд успешно проехал по современной и надежной переправе в конце сентября.Н - Не забудемВ этом году в Мурманской области установили не один мемориал в память о героически погибших и выдающихся северянах.Так, осенью в Мурманске в сквере на проспекте Героев-североморцев открыли памятник воинам Полярной дивизии. Мемориал высотой три метра создал известный заполярный скульптор Александр Арсентьев. Фигуры двух бойцов - солдата Красной Армии и добровольца из простых заполярных жителей - отлили из бронзы.В то же время в Лиинахамари случилась беда – неизвестные разрушили памятник героям-подводникам. Было возбуждено уголовное дело, вандалов продолжают искать. По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, мемориал будет обязательно восстановлен – договоренность об этом уже есть.В декабре в областном центре появился еще один памятник – у здания администрации Первомайского округа торжественно открыли мемориал «Подвигу бойцов оленно-транспортных батальонов - защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов». Мемориал создал смоленский скульптор Игорь Чумаков, изваяв фигуры оленевода, лыжника и их боевых товарищей – оленей и лайки.Также в Ковдоре собирали деньги на памятник Николаю II. Идею поддержали местные жители, ведь именно царь Николай Романов в 1916 году основал Романов-на-Мурмане, впоследствии переименованный большевиками в Мурманск. Мемориал планируется открыть на территории Успенского храма в 2021 году.Кроме того, стало известно, что на памятник жертвам авиакатастрофы в «Шереметьево», произошедшей 5 мая 2019 года, выделят 6 миллионов рублей.О - ОшибкаУ каждого из нас в этом году были промахи. Но все-таки ошибки – это опыт. Хотя бывшему министру образования и науки Мурманской области Анне Головиной ошибок не простили. Северяне с удивлением прочитали пост министра в Instagram о чемпионате робототехники и возмутились: в пяти предложениях - восемь ошибок! Анна Головина не стала делать вид, что ничего не произошло, и написала в той же соцсети: «Спасибо всем, кто указал на ошибки! Я технарь, физик-математик, но это, конечно, не оправдание. Каждый имеет право на ошибку, но это точно не самое лучшее, что может случиться с министром образования. Буду внимательнее! Больше не буду писать посты на бегу и отвлекаться. Еще раз спасибо». А вот у члена Совета депутатов Мурманска Виктора Хабарова ошибка оказалась серьезнее: он не задекларировал недвижимость и фирму в Болгарии. Сейчас решается вопрос об исключении народного избранника из горсовета.П - ПаводокЕще одним ЧП 2020 года, помимо рухнувшего железнодорожного моста, стал паводок. Из-за вышедшей из берегов реки Колы пострадала не только переправа для поездов, но и пешеходные мосты, а также оказались затопленными некоторые населенные пункты - Кильдинстрой, Шонгуй, Кола, Зверосовхоз. Также в половодье размыло сектора на городском кладбище в Кировске. В общем, хлопот было невпроворот.Известно, что критическая ситуация возникла из-за обильного таяния снега. Так, приток воды в Серебрянском водохранилище в Мурманской области резко вырос из-за интенсивного таяния снега на озере Ловозеро, что происходит раз в 1000 лет.Р - РекордГордость берет за наших! 25 октября в Мурманске был установлен мировой рекорд по буксировке самого большого парусника на планете. Три силача - Леонтий Мирошник, Евгений Казаков и Евгений Марков - смогли сдвинуть барк «Седов» водоизмещением более 7 тысяч тонн на 3,25 метра.С - СудВ конце февраля морякам с судна Eser вынесли приговор, которого они ждали почти год: наши земляки получили от 10 до 12 лет за контрабанду наркотиков. Экипаж задержали в Кабо-Верде в 2019 году, когда они вынужденно зашли в порт из-за смерти одного из членов экипажа. Полиция нашла на борту судна почти 9,5 тонны кокаина. Судовладельца обнаружить так и не удалось, поэтому суд признал виновными россиян. Они же настаивали на том, что не знали, что везут, но не смогли это доказать.Т - ТуризмНесмотря на то, что коронавирус сильно ограничил приток путешественников в наш край, власти Мурманской области усердно развивали региональный туризм.Так, в Кандалакше, например, займутся разработкой круизных путешествий и дайвинга, ведь Белое море для этого прекрасно подходит. Нужно только прощупать почву.Важным направлением стал также экотуризм, который давно популярен в Европе и Скандинавии, да и у нас набирает обороты. Летом была выпущена книга «Арктика окрыляет» - уникальный путеводитель по орнитологическим маршрутам Мурманской области. Издание помогает продвигать бердвотчинг – наблюдение за птицами в их естественной среде обитания.Не менее важным проектом для развития экотуризма стало создание в Териберке природного парка. Правда, он еще не появился – его планируется оборудовать в 2021 году. К слову, в поморское село вернут скелет Левиафана: бутафория, созданная для фильма Андрея Звягинцева, точно привлечет путешественников и фотографов.Кроме того, в регионе не забывают о таком важном живописном месте, как Хибины. В Кировске уже началось строительство уникального ресторана на горнолыжном курорте с панорамным видом на заснеженный склон Айкуайвенчорр. Объект должен стать одной из самых известных туристических достопримечательностей Северо-Запада. Помимо этого озвучены планы по созданию в Лиинахамари порта для круизных лайнеров.А самый северный ресторан в России откроют на полуострове Средний. Там будут подавать морепродукты и блюда арктической кухни.А еще в 2020 году Мурманск и Краснодар связали прямые самолеты. В планах – авиасообщение без лишних пересадок с Минском, Калининградом и Петрозаводском.У - УтратыВ этом году было пролито немало горьких слез, ведь 2020-й унес жизни многих выдающихся, талантливых людей Заполярья.Так, в конце весны в возрасте 93 лет умер почетный гражданин Мурманска и области Лев Васильевич Журин. Северянин посвятил свою жизнь тому, чтобы сохранить память о героях, отдавших жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны. В июне скончалась известный мурманский историк и краевед Валентина Карепова. Почти 40 лет она посвятила работе в музее Мурманского морского пароходства. Спустя неделю был похоронен талантливый мурманский художник Никита Духно. В возрасте 66 лет мастер кисти скончался от коронавируса в областной больнице. В конце лета в последний путь проводили еще одного мурманского художника – Арви Хуттунена, которому было 97 лет. Почетный полярник и деятель искусств подарил миру множество прекрасных пейзажей.Остались мы и без выдающихся журналистов. Так, в августе в возрасте 50 лет ушел из жизни журналист газеты «На страже Заполярья» Александр Панюшкин. А Мурманск простился с талантливым журналистом Ириной Тверитиновой, которая умерла от коронавируса. Она работала в «Комсомолке», а последние годы своей жизни посвятила ГТРК «Мурман». Коллеги вспоминают Ирину как яркого и оптимистичного человека, делавшего благодаря своему обаянию из любой новости шедевр. Ей было всего 40 лет.Осенью на 77-м году жизни скончался известный мурманский журналист, председатель Мурманского регионального отделения Союза журналистов Николай Бакшевников, который долго боролся с тяжелой болезнью.В октябре ковид забрал еще одного выдающегося человека – умерла и. о. министра культуры Мурманской области Наталья Иванова. Она была неравнодушным человеком, грамотным управленцем и профессионалом высокого уровня.Мурманская область осталась и без двух ветеранов Великой Отечественной войны: в 94 года умерла жительница Кировска Галина Филипповна Кочегарова, а в возрасте 100 лет скончался североморец Алексей Иванович Ерошин.Ф - ФильмыЗаполярье - излюбленное место киношников. Еще до пандемии на Кольском полуострове работал бельгийский режиссер Дориан Ясперс, автор фильма «Ложное солнце». В январе в Териберке и Заполярном снимали мистический триллер о Кольской сверхглубокой. А в марте в Апатитах шли съемки фильма «Обратная связь», главные роли в котором исполнили участники «Квартета И». Тогда же начали снимать многосерийный проект «Иван» с Евгением Цыгановым и Светланой Ходченковой в главных ролях, а также фильм «Купе № 6», где почти все действие происходит в вагоне поезда. Не обошлось и без документальных фильмов. Так, Валдис Пельш снимает в Мурманске кино о геологической разведке в северных широтах. А еще в декабре наш регион посетил известный голливудский режиссер Оливер Стоун. Он приезжал в Мурманскую область за материалом для своей документальной работы об атомной энергетике.Х - ХристианствоВ этом году Мурманской епархии исполнилось 25 лет. В 2020-м в Мурманске появился мужской монастырь – им стало подворье на улице Кооперативной. Еще один памятник культуры – церковь Петра и Павла в Варзуге - будет восстановлен при помощи правительства Мурманской области. А вот для кафедрального собора в Мурманске места пока не нашли. Напомним: от планов строить его у храма Спаса на Водах отказались, там появится первый в России духовно-спортивный центр. А храм-памятник погибшим в Первую мировую войну могут построить на улице Капитана Буркова, где раньше были аттракционы.Ц - Центр управления регионом10 ноября в Мурманске открыли Центр управления регионом. Такие должны были до 1 декабря появиться во всех регионах. Центр занял здание на улице Софьи Перовской, где ранее располагалось генконсульство Норвегии. Он объединит разные цифровые сервисы, которые есть в регионе, в том числе туристический портал, портал для инвесторов, системы мониторинга за уборкой снега, движением общественного транспорта, портал «Наш Север» и другие.Ч - ЧиновницаЭтот год в Мурманской области ознаменовался громкими судебными заседаниями. Одно из них показали почти все федеральные каналы. 28 июля 2018 года экс-сотрудница министерства образования и науки региона Лилия Хоруженко сбила в дачном поселке Юркино на своем Volkswagen Tiguan 12-летнего велосипедиста Генриха Ширшова. У мальчика были выбиты зубы и диагностировали сотрясение мозга. У машины велосипед снес зеркало и поцарапал капот. Спустя год Лилия Хоруженко подала в суд на семью мальчика, потребовав денег за ремонт авто. Северян возмутило то, что женщина даже не поинтересовалась здоровьем сбитого ребенка. Суд встал на сторону экс-чиновницы и постановил взыскать с семьи Генриха 120 тысяч рублей, но после апелляции снизил сумму до 54 тысяч рублей.Ш - ШокСложно выделить всего несколько историй, которые потрясли северян. Но все же запомнились, помимо садистов из Кандалакши и Мончегорска, ДТП в Апатитах и скандал в горбольнице Мурманска. 23 мая апатитчанка Светлана Скачинская устроила пьяное ДТП, в котором погиб 20-летний Сергей Марченков, а его 18-летняя девушка Виктория Смирнова до сих пор прикована к кровати. Женщина пила пиво и коньяк, прежде чем сесть за руль, а когда ее вытащили из искореженной машины, показала средний палец матери погибшего парня. Только на суде Светлана попробовала извиниться перед родными молодых людей, но прозвучало это плохо. Особенно на фоне того, что женщина заявила, что не согласна с суммой материального вреда: гроб, в котором хоронили Сережу, ей показался слишком дорогим. А скандал в горбольнице случился в феврале. Среди ночи в одно из отделений пришел сын пациента, которого возмутил переполненный мочеприемник и то, что за его отцом якобы не следят. Мужчина пошел разбираться с врачами и медсестрами. Одни встали на защиту врачей, другие обвинили их в неподобающем поведении. В любом случае, медики остались на своих рабочих местах, а с началом пандемии скандал забылся.Щ - ЩедростьАккурат после новогодних праздников, в январе, был открыт сбор денег для маленького мурманчанина Миши Жукова. В восемь месяцев ему поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия» - это генетическая болезнь, которую очень сложно лечить. Есть два варианта: препарат «Спинраза» (каждый год надо проходить лечение за 25 миллионов рублей) или же сделать всего один укол «Золгенсмы» - самого дорогого лекарства в мире. Для спасения Миши надо было собрать почти 200 миллионов рублей! К маю для малыша всем миром собрали почти 45 миллионов рублей, а потом неизвестный благотворитель одним махом закрыл сбор. К слову, помогали Мише с деньгами и рабочие из Белокаменки. Заветный укол мальчику сделали, и он уже даже может ходить в детский сад, стал гораздо активнее, а ведь до этого даже не мог сидеть сам. Это ли не чудо? Побольше бы добрых дел принес нам 2021 год!Э - ЭкологияЭкологических проблем в 2020-м в регионе хватало, и все они были связаны с водоемами. Летом на Умбозере образовалось большое белое пятно неизвестного происхождения. Позже, после проверки Росприроднадзора, выяснилось, что в воде превышено содержание алюминия и молибдена. Загрязнение возникло из-за обильного таяния снега, которое повлияло на высокое выщелачивание веществ из отвалов горных пород. Следующим на очереди к загрязнению стал Кольский залив - из-за затонувшего судна «Сайда» там появилась масляная пленка. Осенью пострадали еще два водоема – реки Роста и Лавна. Первая окрасилась в ядовито-зеленый цвет, но причины этого явления так и не выяснили, потому что вода быстро вернула свой прежний оттенок. А во вторую стали сбрасывать навоз – запах стоял на всю округу. Виновником оказалась молочная ферма, которую привлекли к ответственности.Ю - ЮморВ 2020-м нам, как никогда, нужны были позитивные эмоции. И они были. В Коле, например, появился кит с человеческим лицом – скульптуру срисовали с герба города. Сборная Снежногорска «Мурманск – столица Арктики» успешно выступала весь год в Высшей лиге КВН и в своем уже втором по счету финале взяла «бронзу».Я«Комсомолка» уверена, что главное событие в жизни каждого из нас - это… мы сами. Все мы пережили непростой год и нашли в себе силы стоять на ногах и протягивать руку помощи друг другу. Оставайтесь героями для самих себя и для тех, кто смотрит на вас. Не сдавайтесь, как бы тяжело ни было!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДневник продавца, который работает в Новый год: Скупают все, даже непопулярные вещи. Как работники торговых сетей Мурманска справляются с наплывом покупателей в предновогодние дни (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru