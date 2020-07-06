Турист, держи краба!

Сапожник без сапог – так можно описать ситуацию в Мурманской области, которую омывают сразу два моря, но северяне не так часто видят на своих столах морепродукты. Даже красная рыбка у многих только по праздникам, а о крабах и речи не идет. Парадокс, ведь этой «саранчи» у нас расплодилось много.

Вылов краба ведется за пределами 12-мильной зоны. Кстати, российский промысел камчатского краба в Баренцевом море первым в мире получил сертификат Морского попечительского совета. А вот у берега ловить членистоногих нельзя, хотя в соседней Норвегии рыбаков в такой ситуации не ограничивают.

У нас же наблюдалась парадоксальная ситуация. Камчатского краба и краба-опалио много, в сети можно легко найти видео, как дно того же Кольского залива усеяно тысячами этих морских обитателей. А ловить их нельзя! Притом что крабы похожи на саранчу, сметающую все на своем пути: когда популяция становится слишком большой, гибнет все живое вокруг - членистоногие съедают рыбу, водоросли, моллюсков… Рыбаки знают: там, где крабы, улова нет.

В 2019 году губернатор Мурманской области Андрей Чибис (бывший в ту пору еще с приставкой и. о.) сообщил, что ситуацию надо менять, в частности, разрешить любительский лов краба. На инициативу среди прочего вдохновил увеличивающийся туристический поток в Заполярье. Путешественники хотят в нашем регионе не только кататься на лыжах, любоваться северным сиянием, сплавляться по рекам, но и охотиться, выходить на рыбалку на реки, озера и в море. Если разрешить добывать не только палтус, треску, морских ежей и семгу, но и краба, то приезжающих станет больше, что особенно важно для развития внутреннего туризма в условиях пандемии коронавируса.

Этой зимой стало известно, что региональная инициатива нашла поддержку на федеральном уровне: были приняты поправки в федеральный закон о любительском рыболовстве № 475.

- Мы добились соответствующих решений от федерального правительства. Любительский лов краба имеет большой потенциал и интерес со стороны туристов и местных жителей, но и для тех населенных пунктов, где участки будут созданы, это должно стать дополнительной «точкой роста». В конце 2019 года федеральное правительство определило перечень районов в прибрежной зоне, где любителям можно ловить краба. Мы подготовили проекты конкретных рыболовных участков для краболовства в Баренцевом море. Все эти места пользуются популярностью и могут стать дополнительной точкой роста для конкретных территорий и в туристическом, и в социальном смысле, - отметил еще в январе Андрей Чибис.

Сейчас работа продвинулась еще дальше.

- С жителями Мурманской области мы обсудили вопросы формирования границ рыболовных участков, отработали с муниципальными властями прибрежных районов, вынесли вопрос на комиссию по формированию границ Североморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. На данный момент созданы пять участков: в районе губы Терибская-1 и Териберская-2, бухта Долгая Щель, мыс Ярышный и Святоносский залив, - сообщил вице-губернатор Дмитрий Филиппов.

При выборе участков учитывалось мнение общественности и глав муниципальных образований. Акцент был сделан на туристический потенциал населенных пунктов, места, пользующиеся большой популярностью у рыбаков-любителей, и возможность эффективного контроля за соблюдением правил любительского лова водных биоресурсов.

Следующий шаг – определение через конкурсные процедуры компаний, которые будут работать на этих участках. Прием заявок будет идти до 20 июля. Когда станут известны имена победителей, вместе с ними будет решаться вопрос с квотами. Данные, сколько можно будет ловить краба на конкретных участках, будут согласовываться вместе с Росрыболовством и профильными министерствами. Закончиться все процедуры должны до 1 апреля 2021 года.

- С 1 января по 15 августа вылов краба запрещен, а 15 августа мы откроем сезон, - добавил Дмитрий Филиппов.

К слову, любительский лов будет ограничен не только квотой. Табу наложено на самок, маленьких особей, и ловить можно будет только сетными ловушками с диаметром ячейки не более 70 мм.

- Контролируйте все процедуры, чтобы с 2021 года все работало, - поручил Андрей Чибис.

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