Луч, который никогда не угаснет

Самые активные добровольцы, среди которых был и Артур Фортес, получили благодарственное письмо губернатора Мурманской области «За личный вклад в развитие волонтерского движения». Фото: Правительство Мурманской области.

Коронавирус, одолевавший нас весной, опять наступает с новой силой – каждый день в Мурманской области выявляется не меньше 250 зараженных опасной инфекцией, а по числу летальных исходов за день регион и вовсе бьет все рекорды. Вводятся все новые ограничения, кругом грустные лица прохожих, и смотреть в будущее становится тяжело. Но есть и лучик света в охваченном пандемией мире – это наши волонтеры. Они сейчас вовсю помогают врачам, а также пожилым людям, которые заперты дома на самоизоляции. Говоришь с ними, и на душе сразу становится гораздо легче.

Мы побеседовали с Артуром Фортесом, начальником отдела развития волонтерского движения Регионального центра поддержки молодежных и добровольческих инициатив, а по совместительству просто активным волонтером, а также с Кристиной Резановой – добровольцем Единого волонтерского центра Мурманской области. Они рассказали, какие просьбы, в том числе и необычные, бывают у тех, кому нужна помощь, как удается не падать духом в период пандемии и что об их деятельности думают окружающие.

- Как давно вы занимаетесь волонтерством?

Артур: - Добровольческой деятельностью я стал заниматься с июня 2019 года, после того как попал в ресурсный центр развития волонтерства в Мурманской области. Посмотрев изнутри, как там все работает, я не смог остаться в стороне и тоже подключился к волонтерству. Мне это нравится. Отрадно замечать, что люди довольны твоей помощью.

Кристина: - Волонтерством я поглощена с весны, когда началась пандемия. До этого я училась в Петрозаводске на врача и все не могла найти время для добровольчества. Когда все началось, я вернулась в Мурманск (нас перевели на дистанционное обучение). И я подумала, что момент настал. Пришла в волонтерский центр, сказала, что у меня есть и время, и желание, а также понимание того, что нужно делать (так как уже есть образование медсестры). Привлекла я к этому делу еще и друзей с родственниками, которые охотно стали помогать.

- Как работают волонтеры в период пандемии?

Артур: - Когда открылся волонтерский штаб, там было одно направление – помощь людям старше 65 лет по доставке продуктов и лекарств. Сейчас наша деятельность расширилась – мы работаем и как автоволонтеры, а также оказываем помощь врачам в медучреждениях. В поликлиниках (как взрослых, так и детских) измеряем температуру посетителям, обрабатываем им руки антисептиками, работаем с первичной документацией. Основная наша задача – разгрузить медиков, чтобы у них больше времени оставалось на пациентов. Заявки от пожилых людей также поступают, и мы продолжаем их отрабатывать.

Кристина: - Мы обеспечиваем северян продуктами и лекарствами – они звонят в волонтерский центр и сообщают о своих потребностях. Мы едем в магазин или аптеку, покупаем все нужное и привозим пожилым людям. Еще сейчас нужны волонтеры с личным авто, чтобы развозить медиков, так как машин не хватает. Этим я планирую заняться в ближайшее время.

- Скольким людям в день удается помочь?

Артур: - Все зависит от нагрузки. В день может поступить 7-10 заявок, а может и всего 3. Раньше, в первую волну коронавируса, было по 15-20, а иногда и по 30 заявок за сутки. Но сейчас стало поменьше. Я, например, учитывая свою загруженность, могу отработать в день 5-6 заявок точно. А те, кто имеет свой личный транспорт, берут еще больше.

Кристина: - У меня сейчас не очень много выездов, а вот весной был сущий кошмар. Тратила часов по пять на поездки в магазины, и это притом что у меня свой автомобиль. Тогда было очень много работы. Сейчас полегче, потому что волонтеров стало больше, а заявок меньше. Бывают дни, когда нужно выполнить максимум одну-две просьбы.

Весной волонтеры тратили по 5 часов на закупку продуктов пенсионерам, но сейчас стало полегче. Фото: Личный архив Кристины Резановой.

- Что чаще всего люди просят доставить? Есть ли необычные предпочтения?

Артур: - По продуктам все в общем-то обыденно – это крупы, мясо, хлеб, молоко и так далее, то есть то, что нужно из еды в первую очередь пожилому человеку. Из необычного была заявка из Республики Татарстан. Тогда к нам позвонила родственница пожилой женщины. Последняя находилась в мурманской больнице, и ей после операции нужны были компрессионные чулки. Эту просьбу мы, конечно, также выполнили.

Кристина: - Что интересно, некоторые пенсионеры просят покупать, например, хлеб в определенной сети супермаркетов. Была женщина, которая просила привозить ей продукты только из «Сити Гурмэ». Я говорю ей, что, мол, в других магазинах дешевле будет, но она напрочь отказывается. Или бывает просят покупать молоко только определенной фирмы и никакой другой. Приходится искать. Из нестандартных просьб еще помню, как одна женщина попросила купить ей вина. Тут мы посмеялись и сразу ей сказали, что алкоголь и сигареты не доставляем.

- Не боитесь заразиться ковидом?

Артур: - Честно говоря, не боюсь и не боялся. Но так получилось, что во вторую волну пандемии я все-таки подхватил коронавирус, хотя носил маску, перчатки, обрабатывал тщательно руки. Так что и я, и моя семья переболели. Начало болезни было довольно тяжелым – температура под 40 градусов, кашель.

Однако я не чувствовал себя брошенным на погибель. Медики обо мне заботились, раз в два дня со мной связывался врач и справлялся о самочувствии. Я им очень благодарен.

Кристина: - Я не болела коронавирусом, и родственники тоже. У меня переболела близкая подруга, два месяца она пролежала в больнице, поэтому мы с ней пока не видимся. По ее словам, инфекция ощущалась далеко не как простуда, а как серьезная болезнь. Такое ощущение, будто ты сгораешь изнутри.

После разговора с ней я стало серьезнее относиться ко всей ситуации и больше не забываю надевать маску и перчатки.

- Как находите силы совмещать работу и волонтерство?

Артур: - Работа не мешает моей волонтерской деятельности. Это несложно - совмещать и то, и другое. Я всегда могу найти силы и отработать несколько заявок, чтобы помочь людям.

Кристина: - Мне повезло, что мой муж зарабатывает больше, чем я. Он может обеспечить семью, поэтому я учусь в медицинском и занимаюсь волонтерством. Сейчас у меня много свободного времени, так что помогать людям несложно, наоборот, это дарит радость.

- Что вы чувствуете под конец дня?

Артур: - Когда ты видишь благодарность людей, которым помогаешь, это разгружает тебя, избавляет от стресса, поэтому негативных эмоций я почти никогда не чувствую. А если они и есть, то, заходя домой, всегда стараюсь оставить все плохое за порогом.

Кристина: - Так как я экстраверт, то заряжаюсь энергией других людей, а волонтерство в этом помогает. Плохих эмоций не испытываю, наоборот, прибегаю домой с чувством выполненного долга, довольная и счастливая, с горящими глазами. Когда мне несколько дней не звонят из волонтерского центра, начинаю даже паниковать: вдруг я уже не нужна?

- Часто ли вас благодарят за помощь?

Артур: - Безусловно, часто это происходит. Мне кажется, не было еще ни одной заявки, когда человек хотя бы просто не произнес «спасибо» в наш адрес. Самая высокая награда, как бы банально это ни звучало, – искренние слова благодарности из уст горожан, теплота и признательность в их глазах.

Кристина: - Когда приходишь к пожилым людям, то кажется, что им больше, чем еда, которую мы принесли, нужно простое человеческое общение. Некоторые хотят нас обнять, на чай приглашают, но мы не можем себе этого позволить из-за пандемии. Еще в благодарность пытаются хоть что-нибудь дать – протягивают яблоки, конфеты, один мужчина даже книжку подарил. Очень они добрые, а мы для них как лучик света.

- Читаете ли вы новости о ковиде, что чувствуете и думаете по этому поводу?

Артур: - Новости о том, что у нас снова меняется ситуация в сторону усугубления, конечно, не радуют. Но я считаю, что если каждый из нас будет внимательно относиться к своему здоровью и своей защите, то можно минимизировать риск заражения коронавирусом. В первую очередь, надо начинать с себя. Я надеюсь, что этот период мы также успешно пройдем и люди будут заботиться о себе и окружающих, ведь это самое важное.

Кристина: - Я стараюсь не читать эти печальные новости и не смотреть по телевизору все, что связано с ковидом. Не люблю это обсуждать, потому что хочу, наверное, оградить себя от негатива. Коронавирус все-таки в большинстве случаев лечится. Поэтому трястись и бояться смысла нет. Нужно просто продолжать жить и помогать другим, не забывать о защите и не накручивать себя лишний раз.

- Случалось ли слышать от знакомых, что не стоит заниматься волонтерством?

Артур: - Бывало такое. Но это происходит лишь потому, что многие люди не вникают в суть добровольчества. Они считают, что мы зарабатываем на этом деньги, что это все ерунда и лучше бы мы занялись каким-нибудь полезным делом. Всех своих скептически настроенных знакомых я зову к нам на денек стать волонтером. И если они соглашаются, то их точка зрения меняется навсегда, даже если они тут не задерживаются.

На самом деле та помощь, которая оказывается волонтерами, неоценима ни по каким критериям. Волонтерство - это не про деньги, а про дела, которые ты делаешь от сердца. Некоторые считают, что добрые дела должны делаться тихо, а я думаю так: если есть возможность рассказать об этом, то почему нет?

Люди должны знать, что есть волонтеры, которые жертвуют своим личным временем, чтобы помочь другим.

Кристина: - Когда я стала делиться своей волонтерской деятельностью в Instagram, многие начали писать мне, что это пиар и если помогаешь, то надо помогать молча. Но я считаю, что хороший пример заразителен. Мне не стыдно говорить, что я волонтер, а если кто-то считает, что это хвастовство, то, скорее всего, человек просто завидует.

Вообще, только один или двое знакомых сказали, что, мол, Кристин, это круто и ты на правильном пути. Но, что бы кто ни думал, от помощи другим людям я все равно ни за что не откажусь.

ЦИФРЫ

В Мурманской области задействовано более 700 волонтеров.

За период пандемии отработано более 18 тысяч заявок. 198 волонтеров награждены памятными медалями и грамотами президента России. Мурманская область оказалась в лидерах среди северных регионов по помощи населению добровольцами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сначала за партой с ручкой, а потом в поликлинике с термометром. Как студенты помогают медработникам в пандемию коронавируса (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru