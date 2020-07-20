В Мурманской области за неделю пришлось тушить 8 лесных пожаров

20 Июль 2020 2020-07-20T09:16:43+03:00

На Кольском полуострове леса горели 8 раз за неделю. Фото: Олег УКЛАДОВ

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На Кольский полуостров вернулось тепло, а следом за ним - лесные пожары. Если еще неделю назад специалисты лишь патрулировали зеленые легкие севера, то теперь пришлось давать бой стихии.

- За прошедшую неделю в регионе было зафиксировано восемь лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, 8,7 гектара, - сообщил на оперативном совещании заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Носарев.

В частности 4 раза полыхали леса в Кировском лесничестве, трижды – в Ловозерском лесничестве и один раз в Мончегорском лесничестве. Все они были локализованы в течение суток с момента обнаружения. Действующих пожаров в Мурманской области пока нет.

- В связи с прогнозом синоптиков принято решение об ограничении посещения лесов на территории всех лесничеств с 20 по 26 июня, - отметил Сергей Носарев.

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