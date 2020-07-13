2020-07-13T12:28:49+03:00
Общество

С 15 июля в Мурманской области введут ограничения на посещение лесов

Куда сообщать, если обнаружили лесной пожар
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
С 15 июля леса лучше не посещать.С 15 июля леса лучше не посещать.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Что человеку хорошо, то для лесов опасно. Северяне до сих пор с содроганием вспоминают прошлое холодное лето. В этом году тепла погода дарит больше, а заодно и повода для беспокойства за зеленые легкие Кольского полуострова.

- На данный момент лесных пожаров на территории региона не зафиксировано. С 2 по 12 июля ограничения на посещения лесов не вводились в связи с погодными условиями при установленном первом классе пожарной опасности. Авиапатрулирование и мониторинг лесов ведутся в штатном режиме, - рассказал о ситуации с лесными пожарами первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Носарев.

Однако и при неблагоприятных для огня погодных условиях сотрудники ведомства совместно со специалистами МЧС и местных администраций выявили четыре нарушения пожарной безопасности в лесах.

- В связи с прогнозом синоптиков планируется ввести ограничения на посещение лесов с 15 июля, - отметил Сергей Носарев.

При обнаружении лесного пожара северян просят незамедлительно сообщать по телефонам: 8-800-100-94-00 (прямая линия федеральной лесной охраны) или 8-911-338-61-31 (диспетчерская служба охраны лесов Мурманской области).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области за первый месяц лета 2020 года случилось больше лесных пожаров, чем в 2019-м. Продлеваются ограничения на посещение лесов в Мурманской области (Подробности)

На восстановление два века: в Мурманской области пожары уже уничтожили 184 гектара леса. Добровольцы, которые борются с огнем, получают 5 тысяч рублей за смену (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Мурманске на 14, 15 июля 2020 года: в Мурманской области сохранится прохлада
В Мурманск прибудет патриотический мотопробег из Волгограда
ДТП в Мурманске: водитель "ВАЗа" сбил на "зебре" пешехода
Поезд Мурманск-Анапа возобновляет движение
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: когда откроют границы с Финляндией и Норвегией
С 15 июля в Мурманской области введут ограничения на посещение лесов
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: кто в Мурманской области умер от коронавируса, возраст и пол
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область в топ-10 регионов по числу зараженных за сутки
Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области
В Никеле пропал 15-летний подросток в красной "олимпийке"
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «95 пациентов в тяжелом состоянии, 14 подключены к ИВЛ»
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: для «скорой» сформировали 5 дополнительных бригад
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 13 июля 2020 года составило 32 человек
Бойлеры в многоквартирных домах Мурманской области будут менять за счет бюджета
Экс-губернатор Мурманской области Марина Ковтун поздравила северян с Днем рыбака
У взлетно-посадочной полосы аэропорта «Мурманск» бродит медведь
На реконструкцию дороги в Териберку дополнительно выделили 250 миллионов рублей
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших коронавирусом в Мурманской области превысило 7 тысяч