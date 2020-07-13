С 15 июля в Мурманской области введут ограничения на посещение лесов

13 Июль 2020 2020-07-13T12:28:49+03:00

С 15 июля леса лучше не посещать. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Что человеку хорошо, то для лесов опасно. Северяне до сих пор с содроганием вспоминают прошлое холодное лето. В этом году тепла погода дарит больше, а заодно и повода для беспокойства за зеленые легкие Кольского полуострова.

- На данный момент лесных пожаров на территории региона не зафиксировано. С 2 по 12 июля ограничения на посещения лесов не вводились в связи с погодными условиями при установленном первом классе пожарной опасности. Авиапатрулирование и мониторинг лесов ведутся в штатном режиме, - рассказал о ситуации с лесными пожарами первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Носарев.

Однако и при неблагоприятных для огня погодных условиях сотрудники ведомства совместно со специалистами МЧС и местных администраций выявили четыре нарушения пожарной безопасности в лесах.

- В связи с прогнозом синоптиков планируется ввести ограничения на посещение лесов с 15 июля, - отметил Сергей Носарев.

При обнаружении лесного пожара северян просят незамедлительно сообщать по телефонам: 8-800-100-94-00 (прямая линия федеральной лесной охраны) или 8-911-338-61-31 (диспетчерская служба охраны лесов Мурманской области).

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