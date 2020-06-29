В Мурманской области за первый месяц лета 2020 года случилось больше лесных пожаров, чем в 2019-м

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:11:13+03:00

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Пусть в Мурманской области теплая погода чередуется с дождливой, от лесных пожаров это мало спасает. Легкие Кольского полуострова горят сильнее, чем в прошлом году.

- На прошлой неделе в регионе случилось 12 лесных пожаров: три в Кольском лесничестве, по два в Печенгском и Ловозерском. На данный момент действующих возгораний нет. 83% пожаров были ликвидированы в первые сутки. Превышены среднестатические показатели: если в прошлом году было 26 лесных пожаров, то сейчас уже 29, - сообщила министр природных ресурсов и экологии Анна Багрова.

Из-за высокого класса пожароопасности продлеваются ограничения на посещение лесничеств. С 27 июня по 1 июля включительно - на территории Печенгского лесничества; с 27 июня по 30 июня включительно - на территории следующих лесничеств: Кольского, Мурманского (Туломское и Тайбольское участковые лесничества), Мончегорского, Кировского, Зашейковского, Кандалакшского, Ковдозерского, Терского лесничеств.

- Все это территории, которые активно посещают туристы. Пожалуйста, не ходите в лес! - обратился к северянам и гостям региона губернатор Андрей Чибис.

Все лесные пожары в Мурманской области случились из-за людской неосторожности.

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