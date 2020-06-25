На восстановление два века: в Мурманской области пожары уже уничтожили 184 гектара леса

Многие северяне помнят очень жаркое лето 2018 года. Изнывали не только люди, но и природа: горели гектары леса, в Кольском районе был введен режим ЧС. За 60-летнюю историю наблюдений тот год стал третьим, когда площадь пожаров за сезон превысила 5 тысяч га. Ранее такое случалось только в 1972-м и 1997-м. 2020 год тоже балует северян теплом, а значит, где-то горит тундра.

Опасность высока

Пожароопасный сезон в Мурманской области начался еще 15 мая, когда в регионе бушевала метель, а снега намело столько, что сугробы доходили до окон вторых этажей. Северяне шутили по этому поводу, но на деле дата была выбрана неслучайно. Как пояснили в минприроды Заполярья, сюда включили двухнедельную подготовку к возможным ЧП. К 1 июня, когда 14 дней прошли, на Кольском полуострове уже стало жарко, а в лесах были на подходе первые пожары. Сейчас класс опасности установлен на отметке 4-5.

Дебют состоялся 10 июня под Верхнетуломским, где огонь охватил 2,2 гектара. Как уточнили в региональном управлении по ГОЧС и ПБС, с возгоранием справились четыре человека, но затем пожары стали возникать все чаще. Один из самых сильных случился 21 июня южнее границы заповедника «Пасвик», в районе ГЭС «Хевоскоски», на землях Печенгского лесничества. В какой-то момент огонь подошел на 400 метров к границе заповедника, и более 10 часов почти 40 человек пытались его укротить.

- Выгорели 11,8 гектара... Очень жаль лес и его обитателей. Крупные звери смогли уйти, а вот лесные птицы не спаслись... Жаль растительный и почвенный покров. И еще долго здесь природа будет приходить в себя: северные леса восстанавливаются от пожаров более 200 лет. И это не шутки, - рассказали в «Пасвике». - Невозможно без слез смотреть, как горит любой лес! Пожалуйста, люди, помните о правилах поведения на природе в пожароопасный период! Берегите лес от пожара - это не пустая фраза! Не кидайте окурок - положите его в пустую пачку от сигарет, если уж вы курите. Возьмите с собой термос или газовую горелку, но не разводите костер. Это элементарно. Это доступно каждому.

Наблюдение со спутника

Всего с начала сезона в Мурманской области произошло уже 18 лесных пожаров, которые выжгли почти 184 гектара.

- Более 90% от этого числа были потушены в первые сутки с момента обнаружения. Все пожары произошли из-за неосторожного обращения с огнем гражданами. На минувших выходных в области прошли 55 рейдов по лесным угодьям, были обнаружены 32 нарушения противопожарной безопасности, - сообщила министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Анна Багрова. – Лесоавиационные работы охватывают почти всю территорию области, авиаобследование проходит по четырем маршрутам, а наземное – по 150 маршрутам и охватывает более 11 тысяч километров. Также ведется космический мониторинг за пожарами со спутников.

Кстати, тушить огонь в зеленых легких Кольского полуострова помогают и добровольцы. Мобильные бригады в Кольском районе насчитывают более 60 человек. Впервые их создали в прошлом году, тогда они показали свои умения, когда боролись с низовыми пожарами в Териберке. На бюджетные деньги им купили грузовой квадроцикл, противопожарные ранцы «Ермак», сигнальные жилеты, мини-радиостанции и каски.

- 21 июня на территории сельского поселения Тулома даже пришлось вводить режим «ЧС муниципального характера». Накануне на 1469 километре ФАД Р-21 «Кола», на границе с Печенгским районом, произошел крупный тундровый пожар. Спустя всего несколько часов его площадь достигла 33 га. Именно здесь большая часть добровольцев прошла боевое крещение огнем, - рассказали в администрации Кольского района.

За смену в 8 - 12 часов пожарные-добровольцы получают пять тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

Сюда не ходи!

Теплая погода манит северян на шашлыки и отдых на природе, и в минприроде пошли на традиционные для лета ограничения. До 26 июня продлен запрет на посещение некоторых лесных территорий. Речь идет о Печенгском, Кольском, Мурманском, Ловозерском, Мончегорском, Кировском, Зашейковском, Кандалакшском, Ковдозерском, Терском лесничествах. Но жителям Мурманской области стоит настроиться на то, что доступ туда (пребывание в лесу, проезд на транспорте и тем более разведение костров) будет закрыт и дольше, если июнь и июль будут и дальше нас баловать.

Если вы увидели лесной пожар, звоните по телефону федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» - 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу охраны лесов Мурманской области - 8-911-338-61-31.

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