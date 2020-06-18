В Зашейке из-за теплой погоды четвертый день подряд горят опилки у заброшенного лесозавода

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:25:04+03:00

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Солнышко, которые все чаще стало греть своими лучами Заполярье, доставляет не только радость, но и хлопоты. Так, из-за высокой пожароопасности на время ограничили походы в лес, а еще северяне стали чаще замечать змей, которые тоже хотят погреться. Очередная беда, связанная с теплой погодой, произошла в Зашейке. Там случилось самовозгорание опилок, которые долгие годы копились на свалке у старого заброшенного лесозавода. Уже четвертые сутки подряд на место выезжают пожарные расчеты.

- С недавних пор рядом с лесозаводом идет строительство дач, которые могут пострадать из-за пожара. Положение усугубляется тем, что необходимый для забора воды пожарный гидрант находится в 3 километрах. Свалка располагается недалеко от озера, но подъезда к нему в этом месте нет, - сообщили в администрации Полярных Зорь.

В итоге было решено сформировать подъезд к озеру для спецтранспорта, сделать противопожарные разрывы в виде рвов и ограничить присутствие северян на опасной территории.

Пожары на этой территории стали возникать несколько лет назад. Одна из причин - земляные работы, которые арендатор участков провел, не учитывая рисков возгорания опилок. Воздух стал поступать под верхний слой почвы и стимулировать тление.

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