На выезде из Молочного горели сухая трава и шалаш

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:33:55+03:00

Пал травы в Молочном превратился в пожар. Фото: МЧС по Мурманской области

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Жители Заполярья любят избавляться от оставшейся прошлогодней травы с помощью спичек, не задумываясь о последствиях. Результатом такой беспечности стал пожар в Молочном.

- На выезде из Молочного горит трава и шалаш на одном из огородов. К ликвидации возгорания привлечены расчеты пожарных частей № 20 и 22, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Возгорание быстро потушили. Причины возникновения пожара выясняются. Однако в МЧС напоминают, что необходимо отказаться от практики преднамеренного выжигания сухой травы, которое может закончиться куда менее безобидно, нежели сегодняшняя ситуация в Молочном.

Кроме того, запрещается разводить костры на территории города, дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха, сжигать мусор и сухую растительность, палить траву и проводить огневые работы. Кстати, за нарушение этих правил грозит штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU