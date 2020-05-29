Жителей Кировска просят помочь привести в порядок квартиру после пожара, в котором погиб человек
Пожар, который произошел утром 25 мая в одной из квартир дома №30 на улице Кирова в Кировске, перечеркнул жизнь местной жительницы. Вспыхнувшее пламя разбушевалось на площади 12 квадратных метров. Подоспевшие огнеборцы спасли из дома, где произошло ЧП, восемь человек и пятерых эвакуировали. Увы, один человек погиб.
- Женщина, потерявшая в пожаре мужа и все, что находилось в квартире, очень просит помочь со стройматериалами. Может быть у вас осталась шпаклевка, краска, клей, обои и другое, что поможет хоть немного привести квартиру в пригодное для проживания состояние. Увы, приобрести необходимые строительные материалы даже за минимальную плату нет возможности, - обратилась к северянам Яна Суворова.
Желающие помочь могут обратиться к доброй самаритянке в соцсетях или по телефону 8-921-666-51-52.
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