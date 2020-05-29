2020-05-29T15:26:16+03:00
Происшествия

Житель Мурманска из окна своей квартиры заметил в палисаднике труп

Следователи начали проверку
Варвара РУСЛАНОВА
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Следователи разберутся в обстоятельствах гибели мужчины.Следователи разберутся в обстоятельствах гибели мужчины.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вечер четверга, 28 мая, внезапно перестал быть томным для жителя заполярной столицы. Причина этого крылась под его окнами.

- В палисаднике у дома №54 по улице Подгорной мужчина заметил лежащего человека и вызвал полицию. Им оказался его сосед, который к тому моменту был мертв. На его теле не обнаружено телесных повреждений, свидетельствующих о насильственной смерти. Следов волочения или борьбы на месте происшествия также нет, - сообщила старший помощник руководителя следственного комитета Мурманской области Алина Александрович.

Погибший оказался 47-летним местным жителем, у которого не было регистрации по месту жительства. Что стало причиной его смерти в самом расцвете лет, выяснит судебно-медицинская проверка. По факту гибели мурманчанина уже начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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