2020-05-29T10:33:44+03:00
Происшествия

В Оленегорске мать четырех детей вышла замуж и сменила фамилию, чтобы не платить алименты

Женщина не торопилась платить алименты
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Приставы нашли жительницу Оленегорска в Санкт-Петербурге.Приставы нашли жительницу Оленегорска в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Обычно за отсутствие алиментов ругают мужчин, ведь чаще всего дети после расставания родителей остаются с мамами. Но бывают, не так уж редко, исключения, когда женщины забывают про тех, кого носили под сердцем.

Так, жительница Оленегорска задолжала алименты сразу четырем своим детям. Сумма накопилась приличная - почти полмиллиона рублей.

- За неуплату алиментов свыше 2 месяцев женщина была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Однако мер по оплате задолженности она так и не предприняла. За уклонение от уплаты алиментов в отношении ее было возбуждено 3 уголовных дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ - рассказали в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.

Такой поворот событий женщине не понравился. Поэтому она придумала выход: вышла замуж и сменила фамилию. Только это не помогло: жительницу Оленегорска объявили в розыск, нашли в Санкт-Петербурге, а после судили.

Она получила 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пытавшихся убежать в Норвегию по Баренцевому морю сирийцев задерживали с вертолетом и стрельбой. Сотрудники ФСБ нашли организатора их опасной вылазки [видео] (Подробности)

В Мурманской области многодетная семья из Судана без документов пыталась перебраться через границу в Норвегию. В ФСБ возбудили уголовное дело и отправили иностранцев под стражу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурмашах паводок начал размывать дорогу
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Будем наказывать тех, кто приезжает на семужью рыбалку и не соблюдает самоизоляцию»
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Апатитах и Кировске введут электронные пропуска
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе провели более 90 тысяч тестов на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Наша задача, чтобы один человек заражал не более одного человека»
Глава Роспотребнадзора Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В Мурманской области изменилась форма заболеваемости коронавирусом»
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «До 15 июня сохраняются ограничения в городах, где запрещены выезд и въезд»
Северный флот о ситуации с коронавирусом: «Вспышки на крейсере «Петр Великий» нет»
Третьего осужденного, устроившего массовые беспорядки в колонии в Мурмашах, задержали в Приморском крае
В Оленегорске мать четырех детей вышла замуж и сменила фамилию, чтобы не платить алименты
В Полярном не стали менять приговор двум последователям "Свидетелей Иеговы"*
Осужденных могут привлечь к уборке более 30 водных объектов в Мурманской области
Северяне создали петицию с требованием наказать виновницу смертельной аварии в Апатитах
В Мурманской области установили четвертый класс пожарной опасности
Рекультивацию пометохранилища птицефабрики "Снежная" в Мурманской области отложили на два года
Бизнесвумен, устроившая смертельное ДТП в Апатитах, признала свою вину лишь частично
Истощенных собак из Молочного обследуют ветеринары
В Мурманской области появились сертификаты на дополнительное образование
Когда состоится «Последний звонок-2020»-онлайн в Мурманске и кто станет его гостем
В рамках нацпроекта "Здоровье" в Мурманской области построят вертолетную площадку и реконструируют онкодиспансер
Андрей Чибис: "Губернаторство - это миссия. Но моей семье не хватает общения со мной"
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: для отпускников могут отменить обязательный 14-дневный режим самоизоляции
За лучший проект реконструкции Долины Уюта в Мурманске заплатят почти 6 миллионов рублей
Ведущие Авторадио «Мурзилки International» спели про отдых в Мурманске
Мурманск попал в число городов, где жители больше всего боятся потерять работу