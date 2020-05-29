В Оленегорске мать четырех детей вышла замуж и сменила фамилию, чтобы не платить алименты
Обычно за отсутствие алиментов ругают мужчин, ведь чаще всего дети после расставания родителей остаются с мамами. Но бывают, не так уж редко, исключения, когда женщины забывают про тех, кого носили под сердцем.
Так, жительница Оленегорска задолжала алименты сразу четырем своим детям. Сумма накопилась приличная - почти полмиллиона рублей.
- За неуплату алиментов свыше 2 месяцев женщина была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Однако мер по оплате задолженности она так и не предприняла. За уклонение от уплаты алиментов в отношении ее было возбуждено 3 уголовных дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ - рассказали в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.
Такой поворот событий женщине не понравился. Поэтому она придумала выход: вышла замуж и сменила фамилию. Только это не помогло: жительницу Оленегорска объявили в розыск, нашли в Санкт-Петербурге, а после судили.
Она получила 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.
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