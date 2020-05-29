В министерстве строительства Мурманской области работает ФСБ

29 Май 2020 2020-05-29T15:05:50+03:00

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В феврале этого года в министерстве имущественных отношений Мурманской области прошли обыски, был задержан заместитель министра Сергей Бунтов.

В мае сотрудники полиции работали уже в детской городской больнице и дома у бывшего министра здравоохранения Валерия Перетрухина в рамках расследования уголовного дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Сейчас главврач детской больницы находится под подпиской о невыезде.

А теперь все неспокойно в министерстве строительства Мурманской области, где 28 мая начали работать сотрудники ФСБ.

- Проходят проверочные мероприятия, которые связаны с деятельностью Фонда капитального ремонта. Я неоднократно говорил, что мы активно работаем с правоохранительными органами, чтобы выявлять возможные правонарушения в деятельности наших подведомственных учреждений и других органов власти. Менять систему принятия решений, если мы видим сбои, - уточнил губернатор Андрей Чибис.

Он также отметил, что работа ФСБ не повлияет на выполнение всех планов, которые намечены на лето.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU