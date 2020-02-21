В министерстве имущественных отношений Мурманской области идут обыски

Конец рабочей недели в Мурманске выдался неспокойным. По крайней мере для областного правительства: 21 февраля в министерстве имущественных отношений начались обыски. Также была информация, что с обысками пришли и в региональное управление Федерального казначейства, однако его руководство опровергло эти данные.

Сейчас министерство возглавлят с приставкой и.о. Вячеслав Смирнов, который сменил на этом посту Олега Мазунова.

- На данный момент идут оперативно-проверочные действия, коменатрии будут позже, - сообщила министр информационной политики Мурманской области Александра Кондаурова.

Как сообщл источник "КП", оыски связаны с работой Счетной палаты в Заполярье, когда по итогам проверок в государственный бюджет обязали вернуть 4 миллиарда рублей. В данный момент следователи общается с заместителем министра имущественных отношений, который может быть задержан - Сергеем Бунтовым, и самим Вячеславом Смирновым.

Ранее в правительстве Мурманской области было создано и начало работать антикоррупционное управление.