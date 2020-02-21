2020-02-21T16:42:56+03:00
Общество

В Управлении Федерального казначейства по Мурманской области прокомментировали информацию об обысках

Работа следователей не коснулась ведомства
Мария ПАШЕНКОВА
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В региональном казначействе обысков не было.В региональном казначействе обысков не было.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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21февраля было возбуждено уголовное дело против заместителя министра имущественных отношений Мурманской области. Напомним: его подозревают в получении взятки в размере 200 тысяч рублей.

По версии следствия, заместитель министра поручил подчиненным из Центра технической инвентаризации и пространственных данных продажу недвижимости на балансе учреждения, по заведомо заниженной стоимости. При этом подозреваемый поручил подчиненным продать здание стоимостью 6 миллионов рублей за сумму, не превышающую 1 миллион 100 тысяч рублей, своему знакомому.

Утром пятницы проходила информация, что обыски идут не только в министерстве, но и в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области. Однако она не подтвердилась.

- В нашем управлении обысков не было, - сообщил "КП" руководитель УФК по Мурманской области Виталий Гладкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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