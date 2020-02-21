2020-02-21T15:30:15+03:00
Происшествия

Андрей Чибис о задержании замминистра имущественных отношений по делу о взятке: "Чистота рядов чиновников - один из наших приоритетов"

Следователи уже возбудили уголовное дело
Мария ПАШЕНКОВА
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Заместителя министра обвиняют в получении вятки.Заместителя министра обвиняют в получении вятки.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Утром 21 февраля в министерство имущественных отношений Мурманской области пришли с обысками. Напомним: как сообщил источник "КП", причиной стала проверка Счетной палаты, по результам которой в государственный бюджет потребовали вернуть 4 миллиарда рублей.

Сейчас стало известно, что же происходило в министерстве. Оказалось, что против заместителя возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия). Случилось противоправное действие недавно: 19 февраля он якобы получил на руку почти 200 тысяч рублей.

Предварительный размер взятки - 200 тысяч рублей. Фото: СКР по Мурманской области

Предварительный размер взятки - 200 тысяч рублей. Фото: СКР по Мурманской области

- По версии следствия, заместитель министра имущественных отношений Мурманской области дал заведомо незаконные указания подчиненным ему сотрудникам из числа работников государственного областного бюджетного учреждения «Центр технической инвентаризации и пространственных данных» о продаже недвижимого имущества, стоящего на балансе указанного учреждения, по заведомо заниженной стоимости. При этом подозреваемый поручил подчиненным продать здание стоимостью 6 миллионов рублей за сумму, не превышающую 1 миллион 100 тысяч рублей, своему знакомому, - сообщила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Сейчас заместитель министра задержан.

С обысками в региональное минимущества пришли 21 февраля. Фото: СКР по Мурманской области

С обысками в региональное минимущества пришли 21 февраля. Фото: СКР по Мурманской области

Ситуацию уже прокомментировали в правительстве Мурманской области, где, напомним, было создано антикоррупционное управление.

- Чистота рядов чиновников – один из наших главных приоритетов. С одной стороны, она достигается за счет максимальной прозрачности и регламентированности процедур, с другой стороны – за счет работы правоохранительных органов и нашего нового органа власти в структуре правительства Мурманской области – управления по реализации антикоррупционной политики. Я благодарен сотрудникам органов внутренних дел и Следственного комитета за четкую и слаженную работу, а главное – за принципиальную позицию! Коррупция – враг государства, с которым мы будем продолжать бороться. Управление по реализации антикоррупционной политики тесно сотрудничает с правоохранительными органами – оказывает и будет продолжать оказывать им максимальное содействие, – пояснил глава региона Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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