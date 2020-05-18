2020-05-18T19:20:37+03:00
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Мурманской области находится под подпиской о невыезде

Валерию Перетрухину предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере
Мария ПАШЕНКОВА
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Валерию Перетрухину предъявили обвинение.Валерию Перетрухину предъявили обвинение.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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На прошлой неделе стало известно об обысках в Мурманской областной детской клинической больнице. Позже в УМВД по Мурманской области сообщили, что оперативные мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Оно было возбуждено в феврале этого года в отношении неустановленного круга лиц.

Сейчас стали известны подробности. Оказалось, что сотрудники полиции пришли не только в больницу, но и еще по одному адресу.

- В полицию поступила информация о возможной причастности к совершению преступления бывшего руководителя одного из министерств региона. По месту его проживания 14 мая были проведены обыски. В ходе которых изъято имущество, документы и технические средства. На следующий день мужчина был задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. В настоящее время ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщил врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

Бывший руководитель - это главврач детской больницы и экс-министр здравоохранения Валерий Перетрухин. По сообщениям соцсетей, во время обысков у него нашли более 70 миллионов рублей. Сейчас Валерий Перетрухин госпитализирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Экс-министр здравоохранения Мурманской области находится под подпиской о невыезде
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