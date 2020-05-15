2020-05-15T17:04:47+03:00
Происшествия

Бывший министр здравоохранения Мурманской области может стать фигурантом уголовного дела

В полиции Мурманской области возбудили уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере
Мария ПАШЕНКОВА
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Против Валерия Перетрухина возбудили уголовное дело.Против Валерия Перетрухина возбудили уголовное дело.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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15 мая стало известно, что в Мурманскую областную детскую клиническую больницу пришли с обыском. Поводом для этого стало подозрение, что нынешний главный врач медучреждения и экс-министр здравоохранения Валерий Перетрухин причастен к уголовному делу. На данный момент обвинение ему не предъявлено.

- Уголовное дело было возбуждено в отношении неустановленного круга лиц в феврале этого года по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение", - сообщила "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова. - Обыски в рамках расследования уголовного дела прошли 14 мая, в их ходе были изъяты документы и имущество. Оценка изъятому имуществу, а также действиям лиц будет дана по результатам проведения следственных действий.

Валерий Перетрухин в феврале 2013 года стал министром здравоохранения Мурманской области. В марте 2019 года, после того, как Андрей Чибис стал врио губернатора, ушел в отставку и вернулся на должность главного врача детской больницы, которой руководил с 2006 года.

В свое время Валерий Перетрухин имел отношение к ряду резонансных историй. Например, к закрытию детской поликлиники.

СПРАВКА "КП"

Валерий Перетрухин. Родился в 1963 году в городе Лениногорске Восточно-Казахстанской области. В 1986 году окончил Ленинградский педиатрический медицинский институт. В 1985-1986 годах работал фельдшером Ленинградской станции скорой медицинской помощи. В1986-1987 годах врач-интерн детской городской больницы №2 (Мурманск), врач-педиатр родильного дома №1 (Мурманск). В1989-1990 годах — врач-педиатр Октябрьского района детской поликлиники №2 (Мурманск). С 1990 по 2006 год — заместитель председателя комитета по здравоохранению администрации города Мурманска. Женат, есть четверо детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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