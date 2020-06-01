2020-06-01T16:05:36+03:00
Происшествия

Под Мурманском из-за паводка рухнул железнодорожный мост

Обрушение конструкций произошло во время ремонтных работ [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Железнодорожный мост не выдержал паводка. Фото: МЧС по Мурманской областиЖелезнодорожный мост не выдержал паводка. Фото: МЧС по Мурманской области
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За ситуацией на перегоне между станциями Кола – Выходной с замиранием сердца северяне следят с вечера 30 мая. Из-за сильного паводка течение в реке Кола стало настолько бурным, что размыло насыпь железнодорожного моста. Движение поездов на нем было приостановлено.

Слишком сильный напор воды

В Мурманской области идет обильный паводок, которого регионе не видел последние 70 лет. Его спровоцировали обильные снегопады, шедшие всю зиму, и резкое повышение температуры воздуха.

- На 1436 километре железнодорожного полотна произошла аварийная ситуация. В результате сильного потока воды опора сдвинулась на 2 сантиметра, и было частично деформировано железнодорожное полотно, - доложил руководитель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Гусев.

К слову, сам мост был построен еще в далекие 1930-е годы. И за это время ремонтировался лишь дважды в 70-х годах и 2017-м. Правда, укреплением его фундамента толком никто не занимался. Видимо, это и привело к катастрофе.

- В 14.30 1 июня мост рухнул. Причиной стал слишком сильный напор воды, который обрушил вторую опору, - рассказал «КП» источник, знакомый с ситуацией.

К счастью, в этот момент на мосту не было рабочих, поэтому обошлось без пострадавших. Однако происшествие поставило под вопрос окончание ремонта моста через две-три недели. Видимо, теперь переправу для поездов придется возводить заново.

В Молочном уже ввели режим ЧС, который никак не повлияет на передвижение местных жителей.

До поезда на автобусе

А пока специалисты будут заново налаживать сообщение между двумя берегами реки Кола, пассажирам в разгар отпускного сезона придется потерпеть неудобства. Грузовые и пассажирские поезда прибывают и отправляются со станции Выходной.

- Перевозка пассажиров из Мурманска до станции Выходной и обратно организована автобусами, - сообщили в пресс-службе Мурманского отделения Октябрьской железной дороги.

Иными словами, пассажиры садятся в автобусы у железнодорожного вокзала в Мурманске и на них добираются до станции Выходной, где садятся в вагоны согласно купленным билетам.

Всю информацию о движении поездов можно получить на сайте www.rzd.ru в разделе «Пассажирам» и по телефону 8-800-775-00-00.

Под Мурманском из-за паводка рухнул железнодорожный мост.Автор: Российские железные дороги "РЖД"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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