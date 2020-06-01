2020-06-01T14:01:21+03:00
Происшествия

В Молочном из-за аварийного железнодорожного моста ввели режим ЧС

Одна из опор сдвинулась на 2 сантиметра
Елена МОЛОДЦОВА
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Работы на мосту идут полным ходом. Фото: Правительство Мурманской областиРаботы на мосту идут полным ходом. Фото: Правительство Мурманской области
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Вторые сутки на железнодорожном мосту между станциями Кола и Выходной кипит работа. Напомним: вечером 30 мая движение по нему было приостановлено – бурные из-за интенсивного таянья снега воды реки Колы подмыли насыпь одной из опор. Движение поездов на этом участке остановили.

- Обильный паводок спровоцировали снежные запасы, превышающие в 1,5-2 раза средние значения, и резкое повышение температуры воздуха, - рассказывает руководитель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Гусев. – На 1436 километре железнодорожного полотна произошла аварийная ситуация. В результате сильного потока воды опора сдвинулась на 2 сантиметра, и было частично деформировано железнодорожное полотно.

Ремонт моста начался еще 31 мая. Рабочие приступили к демонтажу пролетов. Однако ближайшие две-три недели грузовые и пассажирские поезда будут прибывать и отправляться со станции Выходной. Из Мурманска и обратно пассажиров будут доставлять автобусами.

Тем временем, на территории Молочного был введен режим ЧС. Правда, для жителей поселка это не понесет никаких дополнительных ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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