2020-05-29T17:18:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мурманске женщина попала под автобус

Пострадавшую с места ДТП увезла «скорая»
Елена МОЛОДЦОВА
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От удара женщину отбросило на несколько метров. Фото: Мурманск ДТП ЧПОт удара женщину отбросило на несколько метров. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Увы, ни дня не проходит, чтобы кто-нибудь из пешеходов не оказался под колесами автомобиля, или не случилась страшная авария. Напомним: на днях в Апатитах под колеса кроссовера попала 17-летняя девушка, переходившая дорогу по «зебре». А в Мурманске поворачивающий налево автомобиль не заметил мотоциклиста, и его пассажирка оказалась в больнице. И вот новый случай, и снова в областном центре.

- В 13.45 29 мая в районе дома №18 по улице Скальной водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту № 29, сбил пешехода. 60-летнюю женщину с травмами доставили в медицинское учреждение города. Проводится проверка, - рассказывает инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По ка обстоятельства произошедшего выясняются. По словам очевидцев аварии, ДТП случилось на пешеходном переходе. От удара женщину отбросила на несколько метров от «зебры».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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