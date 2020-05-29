В Мурманске женщина попала под автобус

29 Май 2020 2020-05-29T17:18:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Увы, ни дня не проходит, чтобы кто-нибудь из пешеходов не оказался под колесами автомобиля, или не случилась страшная авария. Напомним: на днях в Апатитах под колеса кроссовера попала 17-летняя девушка, переходившая дорогу по «зебре». А в Мурманске поворачивающий налево автомобиль не заметил мотоциклиста, и его пассажирка оказалась в больнице. И вот новый случай, и снова в областном центре.

- В 13.45 29 мая в районе дома №18 по улице Скальной водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту № 29, сбил пешехода. 60-летнюю женщину с травмами доставили в медицинское учреждение города. Проводится проверка, - рассказывает инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По ка обстоятельства произошедшего выясняются. По словам очевидцев аварии, ДТП случилось на пешеходном переходе. От удара женщину отбросила на несколько метров от «зебры».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Оленегорске мать четырех детей вышла замуж и сменила фамилию, чтобы не платить алименты. Женщина не торопилась платить алименты (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU