В Апатитах на «зебре» сбили 17-летнего пешехода

26 Май 2020 2020-05-26T15:44:14+03:00

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В последнее время Апатиты не покидают сводку дорожно-транспортных происшествий. Напомним: на выходных 37-летняя гонщица устроила смертельное ДТП, отправив на тот свет 20-летнего водителя встречной иномарки. В отношении нее уже возбудили уголовное дело. На этот раз последствия ошибки автомобилиста оказались не столь катастрофичны.

- В 15.40 25 мая у дома №6 по улице Ферсмана в Апатитах произошла авария. Водитель Nissan X-Trail сбил пешехода, 2002 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Девушку с телесными повреждениями «скорая» отвезла в медучреждение, - рассказывает инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Скорее всего, вовремя заметить пешехода на «зебре» водителю помешало яркое солнце, которое ослепило мужчину.

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ИСТОЧНИК KP.RU