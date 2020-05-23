На скорости 148 километров в час: В Апатитах пьяная автоледи устроила смертельную аварию

23 Май 2020 2020-05-23T12:48:27+03:00

Водитель SsangYong погиб, а его пассажирка – в реанимации [видео]

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История, которая произошла два года назад в Мурмашах, неожиданно повторилась в Апатитах. К тому же, с еще большим размахом.

В ночь на 23 мая в Кировске экипаж ДПС заметил Mitsubishi Pajero, который ехал явно с превышением скорости. Сотрудники полиции начали преследование, но внедорожник на бешеной скорости скрылся в сторону Аптаитов. Однако там его уже ждали.

- Полицейские перекрыли проезжую часть служебным автомобилем. Водитель Mitsubishi Pajero пронесся мимо, едва не задев блюстителей порядка и не выполнив требование об остановке. Камеры зафиксировали, что внедорожник ехал со скоростью 148 километров в час, - рассказывает врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

На автоподъезде к путепроводу от улицы Ферсмана к поселку Белоречный иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с SsangYong. Удар был настолько сильным, что 18-летняя пассажирка «корейца» вылетела из машины. Сейчас девушка в реанимации. 21-летний водитель SsangYong погиб на месте.

- За рулем Mitsubishi Pajero оказалась 37-летняя женщина. Она тоже пострадала в аварии, и была доставлена в реанимацию. У нее взят анализ крови на наличие в ней алкоголя и наркотических веществ. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - отметил Никита Половнев.

Что ж сумасшедший заезд пьяной автоледи стоил слишком дорого. Причем расплачиваться за него пришлось ни в чем не повинным людям.

В Апатитах пьяная автоледи устроила смертельную аварию.Автор: ХибИнформБюро

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