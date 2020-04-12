Под Мурманском на Ленинградке произошло смертельное ДТП

12 Апр 2020 2020-04-12T10:32:32+03:00

Водитель LADA не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "ГАЗ"

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Несчастный случай произошел по дороге в Мурманск сегодня, 12 апреля, рано утром. На Ленинградском шоссе столкнулись два отечественных авто. В итоге, этот день стал роковым и последним для владельца LADA.

- 12 апреля в 4.22 на автоподъезде к Мурманску, в районе 7 километра + 950 метров, водитель LADA не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине автомобиль "ГАЗ". От полученных травм водитель автомобиля LADA скончался на месте. По факту аварии сейчас проводится проверка, все обстоятельства уточняются, - сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Мурманской области.

Госавтоинспекторы убедительно просят автолюбителей и пешеходов быть предельно осторожными на дорогах. Любая невнимательность может привести к аварии и непоправимым последствиям.

Напомним: в ДТП на улице Папанина в Мурманске погиб 21-летний пешеход. Он попал под колеса Honda, когда переходил дорогу по «зебре».

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