В Кандалакше женщина попала под мусоровоз

22 Май 2020 2020-05-22T11:06:23+03:00

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Не везет в последнее время северянам со спецтехникой. Не прошло и полгода, как в Кировске под колесами погрузчика, убирающего снег во дворе, погибла 80-летняя бабушка. Новая беда случилась в Кандалакше и вновь по вине спецтехники, сдававшей назад.

- В 11.30 20 мая водитель «ГАЗ», двигаясь задним ходом во дворе дома №11 по улице Курасова в Кандалакше, совершил наезд на пешехода. 59-летняя женщина получила телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Мурманской области.

К счастью, нам этот раз северянке, попавшей под колеса мусоровоза, удалось выжить, хотя без травм все же не обошлось. Однако и водителю такой большой техники, и пешеходам, проходящим рядом, надо быть предельно внимательными и осторожными - все-таки, так называемые, слепые зоны в таком случае велики.

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