2019-12-23T13:27:17+03:00
Происшествия

В Кировске 80-летняя бабушка попала под погрузчик, который убирал снег во дворе

Пенсионерка – в больнице
Елена МОЛОДЦОВА
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Водитель погрузчика отправил пешехода в больницу.Водитель погрузчика отправил пешехода в больницу.Фото: Валерий ШАХОВ
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Пока в правительстве браво рапортуют об активной борьбе со снегом, среди северян уже есть жертвы такого рвения. Правда, надо отдать должное, что виной случившегося ЧП – человеческая невнимательность, а не усилия жилищников ликвидировать капризы зимней погоды.

- В 18.40 18 декабря во дворе дома №17 по улице 50 лет Октября произошло ДТП. Водитель погрузчика «Амкорд» выполнял производственные работы по механизированной уборке территории. Сдавая назад, он наехал на 80-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении, - рассказывает инспектор отдела по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

В итоге бабушка оказалась в больнице. А в Госавтоинспекции по факту аварии уже начали проверку.

Напомним: в Апатитах в конце сентября у здания администрации произошла аналогичная авария. Тогда автроледи за рулем иномарки, сдавая назад, не заметила 79-летнего пешехода и переехала его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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