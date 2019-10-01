В Апатитах у здания администрации женщина за рулем сбила бабушку, а потом проехала по ней

СЕГОДНЯ 08:15 2019-10-01T08:15:01+03:00

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Эта авария произошла не на оживленной дороге, а там, где было много места, мало людей и, казалось, сбить человека очень трудно - у здания центра соцподдержки Апатитов и местной администрации. ДТП, случившееся около часа дня 20 сентября, попало на камеры наружного видеонаблюдения.

На записи видно, как Opel Vectra сдает назад. В это же время у здания шла 79-летняя женщина, которая не видела машину, ехавшую за ее спиной. А 32-летняя женщина-водитель не видела бабушку и наехала на нее.

Сначала иномарка толкнула задним бампером пешехода, и та упала. Водитель продолжила ехать назад, и жертва оказалась уже под машиной. На несколько секунд Opel Vectra остановился. Но потом снова поехал назад, и пенсионерка оказалась уже под колесами. Только тогда женщина за рулем выскочила из салона. В это же время к машине побежали очевидцы аварии.

- Пострадавшая 79-летняя апатитчанка выжила, была госпитализирована в медицинское учреждение. Сейчас проводится проверка по факту ДТП. Изъяты записи с видеокамер, идет опрос свидетелей, - уточнили детали аварии в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Смягчить вину водителя может лишь то, что она не уехала с места.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/735009" frameborder="0"></iframe> В Апатитах женщина за рулем проехала по пенсионерке.Видео: "ХибИнформБюро"

ИСТОЧНИК KP.RU