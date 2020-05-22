В Мурманске мужчина закрылся в квартире с маленьким ребенком и угрожает уйти из жизни

22 Май 2020 2020-05-22T17:29:17+03:00

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После снятия режима самоизоляции жители Мурманской области не всегда ведут себя адекватно. Напомним: в Кольский залив с моста в Мурманске прыгнул мужчина - его ищут до сих пор, еще один житель столицы Заполярья вышел на балкон с ножом.

22 мая ЧП случилось в центре города. В доме №23 на проспекте Ленина мужчина закрылся в квартире и угрожает уйти из жизни. Как сообщил источник "КП", в квартире также находится маленький ребенок, его возраст не известен.

- В данный момент на место выехали сотрудники полиции, - сообщил врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев.

К переговорам с жителем областного центра также хотят привлечь психолога, чтобы он отговорил мужчину делать необдуманный опасный поступок.

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ИСТОЧНИК KP.RU