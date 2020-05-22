В Мурманске в мусороприемнике нашли труп

22 Май 2020 2020-05-22T15:04:52+03:00

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В мусороприемниках многоэтажных домов иногда делают страшные находки. В прошлом году в баке с отходами на улице Капитана Орликовой в Мурманске нашли тело новорожденной девочки. В Титане в помойку выкинули живых котят.

22 мая в мусороприемнике дома №6 на проезде Северный в областном центре нашли тело мужчины. Им оказался местный житель 1965 года рождения.

- Прибывшим на место происшествия следователем произведен осмотр тела погибшего. Каких-либо телесных повреждений, указывающих на насильственный характер смерти мужчины, не обнаружено. Следы борьбы, волочения отсутствуют. В помещении мусороприемника обнаружены личные носимые вещи и продукты питания. Личность погибшего устанавливается, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Причину смерти мужчину установят судмедэксперты.

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