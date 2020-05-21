2020-05-21T11:47:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Роспотребнадзора Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В Апатитах и Кировске стабилизировалась ситуация»

Решение будет принято на выходных
Мария ПАШЕНКОВА
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Есть шанс, что скоро в Кировске и Апатитах заработают салоны красоты.Есть шанс, что скоро в Кировске и Апатитах заработают салоны красоты.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Кажется, перед жителями Апатитов и Кировска замаячил свет в конце тоннеля. Напомним, в агломерации продолжается карантин, тогда как в Мурманске, например, режим самоизоляции был снят. Конечно, северяне устали жить почти без возможности выехать из города. Когда же будет свобода?

- Сейчас в Апатитах и Кировске стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Если коэффициент распространения по новому числу заболевших не должен быть больше единицы, то сейчас в агломерации он ниже данного показателя, - рассказала руководитель Роспотребнадзора Мурманской области Лена Лукичева.

На выходных в оперативном штабе будут принимать решение о том, чтобы постепенно смягчать ограничения из-за новой коронавирусной инфекции. Может, Апатитам и Кировску повезет, и здесь хотя бы откроют салоны красоты и парикмахерские. Пока же мастерам индустрии красоты пришлось взяться за лопаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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