2020-05-12T08:42:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Выход из режима самоизоляции в Мурманске: обращение Андрея Чибиса

Губернатор Мурманской области о снятии режима обязательной самоизоляции [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Андрей Чибис отменил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса. Фото: правительство Мурманской областиАндрей Чибис отменил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса. Фото: правительство Мурманской области
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С 12 мая в Мурманской области снимается режим обязательной самоизоляции для жителей региона. Сохраняется он только для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

- Мы будем продолжать наращивать тестирование. Сейчас сделано уже больше 55 тысяч тестов. Теперь обязательно проверять на коронавирус будем кассиров в магазинах и гипермаркетах, кондукторов и водителей в транспорте, сотрудников обсерваторов, волонтеров, а также всех прибывающих в Мурманскую область из-за ее пределов, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

При этом в регионе вводится обязательный масочный режим.

- Чтобы выход из самоизоляции не стал новым всплеском коронавируса, обязательно нужно носить маску на улице, в транспорте или такси, на работе и в общественных местах: в магазине или аптеке. Для тех, кто не может купить маски, мы организовали их бесплатную выдачу в приемных партии «Единая Россия». Также волонтеры партийного центра будут раздавать маски на улицах. Всего по области будет более 70 точек, - уточнил губернатор.

При этом сохраняются ограничения в некоторых городах. В частности, в Апатитах и Кировске продлен режим карантина.

Андрей Чибис о снятии режима обязательной самоизоляции .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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