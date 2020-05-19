Карантин в Кировске из-за коронавируса: парикмахеры и мастера маникюра вышли на общественные работы

19 Май 2020 2020-05-19T14:46:17+03:00

Вернуться к своим обязанностям в индустрии красоты им по-прежнему не разрешили

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Эпидемия коронавируса оставила без работы сотни северян. В правительстве Мурманской области их поддержали, доплачивая до заполярного МРОТ и предложив заработать на общественных работах. Напомним: последняя мера особой популярностью пользуется в том числе и в городе у подножья Хибин, где уже есть 500 желающих.

По информации администрации Кировска, городской Центр занятости выдал 60 направлений на общественные работы. В частности к исполнению своих обязанностей приступили работники сферы красоты, которым по-прежнему не разрешено заниматься своей профессиональной деятельностью.

- Это лучше, чем сидеть дома без дела и без денег. Тем более, что никакая работа не является зазорной. На борьбу со снегом вышли почти всем коллективом, - говорит Евгения Грязнова, владелица одного из салонов красоты в Кировске. – Однако мы с нетерпением ждем разрешения вернуться к своей профессиональной деятельности – уже приобретены все специальные средства защиты.

Желающие последовать примеру отважных мастеров красоты могут дистанционно обратиться в Центр занятости населения в Кировске по телефону 8 (81531) 5-50-17, а документы можно направить на электронную почту vopr.kir@mail.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU