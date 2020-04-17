Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 31 миллион рублей выделили на поддержку северян, потерявших работу в апреле

17 Апр 2020 2020-04-17T11:49:46+03:00

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Как все мы знаем, коронавирус оставил без работы и денег многих северян. К счастью, ситуация не оказалась безвыходной - местные власти материально поддержали жителей Заполярья. Так, из резервного фонда правительства Мурманской области выделили 31,8 миллионов рублей, которые пойдут на единовременную региональную доплату. Деньги отправятся тем, кто потерял работу и доход из-за ситуации с COVID-19.

- Выплаты северянам начались 16 апреля. Пособие, увеличенное до северного минимального размера оплаты труда, а именно 27 899 рублей, уже получили первые пять безработных жителей кольского края, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Из-за режима всеобщей самоизоляции доплату можно получить в упрощенной форме, обратившись в Центр занятости населения дистанционно. Для этого нужно на сайте организации скачать и заполнить заявления, приложить сканы паспорта и трудовой книжки с записью об увольнении. Потом позвонить на номер "горячей линии", где за вами закрепят инспектора, который поможет все организовать.

Однако пособие не положено тем, кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины, кто работал в 2020 году менее месяца и уволенным из-за ликвидации предприятия или по сокращению штата, за которыми после этого сохраняется средняя зарплата.

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