2020-04-29T15:44:11+03:00
Коронавирус Covid-19

За что и сколько будут платить жителям Мурманской области, потерявшим доход из-за коронавируса, на общественных работах

В правительстве региона намерены оплачивать их труд в зависимости от отработанного времени
Елена МОЛОДЦОВА
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За временные общественные работы обещают неплохо заплатить.За временные общественные работы обещают неплохо заплатить.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Неделю назад в «Белом доме» рассказали еще об одной мере поддержки северян, которых эпидемия коронавируса оставила без средств к существованию. Людям предложили за вознаграждение заняться общественными работами по благоустройству муниципалитетов. Теперь стали известны подробности этой меры.

Что надо делать?

Заметим, что особые профессиональные навыки не понадобятся. Желающим предложат выполнить работы по уборке и благоустройству, малярные и плотницкие работы, например, по сборке мебели, а также доставлять продукты, лекарства и корреспонденцию, дезинфицировать общественные территории, вырубать кустарники и мелколесье и что-то загружать или разгружать. Именно в этих сферах муниципалитеты готовы предоставить 1123 рабочих места.

Сколько будут платить?

Разумеется, северяне будут трудиться не бесплатно. Платить будут за фактически отработанное время, поскольку выполнять обязанности в течение восьми часов, не снимая маску, тяжело.

- Вместе с тем дается установка, что оплата будет на 50% больше чем МРОТ. То есть, если человек отработал полностью месяц, то ему полагается 41 848 рублей. Также работы должны выполняться с соблюдением всех мер безопасности, - подчеркнула вице-губернатор и министр финансов Мурманской области Елена Дягилева.

Такое временное трудоустройство будут предлагать как администрации муниципалитетов ,так и Центры занятости населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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