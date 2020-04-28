2020-04-28T21:03:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: губернатор Мурманской области попросил президента развернуть инфекционный госпиталь МЧС под Белокаменкой

Пока решение о втором мобильном госпитале не принято
Елена МОЛОДЦОВА
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Под Белокаменкой может появиться второй мобильный госпиталь МЧС. Фото: Правительство Мурманской областиПод Белокаменкой может появиться второй мобильный госпиталь МЧС. Фото: Правительство Мурманской области
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Две недели назад недалеко от Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке МЧС России развернуло мобильный госпиталь. Позже выяснилось, что он нужен был как диагностический центр, чтобы снять нагрузку с учреждений здравоохранения региона, которым и без сотен заболевших рабочих забот хватает. В день там обследуют порядка 30 человек.

- Крупный очаг коронавируса на промплощадке в Белокаменке локализован. Все заболевшие получают лечение, а контактные лица – медикаменты для профилактики. Темпы заболеваемости на масштабной стройке снижаются, но мы понимаем риски и должны быть готовы к самому тяжелому сценарию. Поэтому проработали с МЧС России возможность развертывания дополнительного мобильного инфекционного госпиталя. Прошу вашего одобрения, - обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ответа пока не последовало, но если в ближайшее время на горизонте появятся еще два борта МЧС с оборудованием и врачами, удивляться не придется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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