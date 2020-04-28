Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области заработал чат-бот для поддержки предпринимателей

28 Апр 2020 2020-04-28T11:49:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Как известно, региональные власти не обошли стороной представителей малого и среднего бизнеса Мурманской области в пандемию коронавируса. Так, некоторым предпринимателям выплачивают северный МРОТ в размере 27800 и предоставляют льготные займы под небольшой процент годовых. А чтобы узнать обо всех мерах поддержки, которые положены заполярным бизнесменам, на сайте правительства создали специальный раздел с полезной информацией. Кроме того, теперь появился еще и чат-бот, куда предприниматели могут обратиться с любым запросом и быстро получить ответы.

- Чат-бот есть в группе Центра поддержки предпринимательства в соцсети «ВКонтакте» - vk.com/moibiz51. Меры поддержки бизнес-сообщества могут быть продлены в мае. На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис поручил проработать этот вопрос, - сообщили в оперштабе при правительстве Мурманской области.

Напомним: заполярным предпринимателям уже выдано 20 микрозаймов на общую сумму 19,1 миллиона рублей. Вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова рассказала, что разработанные меры поддержки пользуются популярностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 276 северян, оставшихся без работы, получили по 27899 рублей. Региональная надбавка потянула почти на три миллиона рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU