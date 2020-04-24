Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирсом: «В мобильном госпитале в Белокаменке находится 53 пациента»

24 Апр 2020 2020-04-24T16:48:23+03:00

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Чуть больше недели назад недалеко от Белокаменки – главного очага коронавирусной инфекции в Мурманской области – развернули мобильный госпиталь МЧС России. И многие северяне задались вопросом, зачем он там, если в итоге заболевшие рабочие – а их уже 494 человека – все равно попадают в заполярные больницы.

- Развернутый под Междуречьем мобильный госпиталь оказывает ощутимую помощь. Основная задача госпиталя – обследование пациентов из этого очага и диагностика у них пневмонии. За последние дни 14 человек было госпитализированы в областную больницу и 10 в Кольскую ЦРБ, - рассказывает министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

На сегодняшний день в госпитале находится 53 пациента. Он работает в полную мощность. В смену выходит до 15 человек, которые помогают проводить медицинскую сортировку и определять тактику лечения. В день с Белокаменки проходят обследование порядка 30 человек.

- Логика развертывания госпиталя в том, чтобы, учитывая большое количество и скученность людей на объекте, получить рядом диагностический центр. В случае ухудшении ситуации на месте начинать соответствующее лечение, и при необходимости развернуть еще до 40 коек, 10 из которых с аппаратами ИВЛ. К счастью, пока в этом нет необходимости. Подавляющее большинство зараженных в Белокаменке переносят болезнь или бессимптомно, или легкой форме, - подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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