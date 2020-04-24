2020-04-24T13:05:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В Апатитах и Кировске для подстраховки на карантин закрыли три спецучреждения

Это сделано для того, чтобы коронавирус туда не пробрался
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Оперштаб закрыл на полный карантин ряд спецучреждений. Фото: Правительство Мурманской областиОперштаб закрыл на полный карантин ряд спецучреждений. Фото: Правительство Мурманской области
Изменить размер текста:

Самое лучшее лекарство от коронавируса – по возможности оградить себя от внешнего мира или хотя бы минимизировать контакты. Этой уже прописной истине и последовали в Роспотребнадзоре.

- Накануне было принято решение перевести на режим полного карантина учреждения, где лежат пациенты, наиболее нас тревожащие в плане соблюдения ими всех мер безопасности. Речь идет об Апатитском психоневрологическом интернате № 1, Кировском психоневрологическом интернате и Апатитском комплексном центре социального обслуживания населения. Весь персонал, который обеспечивает работу этих учреждений, проверили на коронавирус. Ближайшие 14 дней сотрудники этих учреждений не смогут покидать рабочие места, - рассказала главный санитарный врач Мурманской области Лена Лукичева.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что это сделано, чтобы не занести туда коварное заболевание. Тем не менее это лишь первый шаг. В ведомстве не исключают, что такие меры придется ввести и в других аналогичных учреждениях области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный санитарный врач Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «У 90% зараженных болезнь протекает бессимптомно». Лена Лукичева подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в Мурманской области остается напряженной (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: У осужденного из колонии № 23 в Ревде подтвердили коронавирус. Исправительное учреждение в Ревде закрыли на карантин из-за коронавируса (Подробности)

Правозащитник о ситуации с коронавирусом: «Вопрос этапирования осужденного с коронавирусом из Ревды в больницу при ИК-18 в Мурмашах не стоит». Юрий Мананков рассказал о самочувствии зараженного коронавирусом осужденного (Подробности)

Новые случаи заражения коронавирусом в Мурманске на 24 апреля: первого зараженного коронавирусом подтвердили в Ковдорском районе. Об этом сообщили в минздраве Мурманской области (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный житель Заполярного на 8 марта покусал полицейского
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В Апатитах и Кировске для подстраховки на карантин закрыли три спецучреждения
Новые случаи заражения коронавирусом в Мурманске на 24 апреля: первого зараженного коронавирусом подтвердили в Ковдорском районе
Автобусы и троллейбусы в Мурманске переходят на майское расписание
В супермаркетах Мурманской области появились «тележки добра» с продуктами для нуждающихся
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В мае в регионе могут быть введены электронные пропуска»
Правозащитник о ситуации с коронавирусом: «Вопрос этапирования осужденного с коронавирусом из Ревды в больницу при ИК-18 в Мурмашах не стоит»
Поездка не удалась: в Мурманске две девушки и парень собирались угнать ВАЗ, но только дотолкали его до соседнего двора
Губернатор Мурманской объяснил, почему количество заболевших коронавирусом в регионе будет расти
Коронавирус в Мурманске, последние новости на 24 апреля 2020 года: 663 зараженных, 64 выздоровевший и 4 человека умерли
В Мурманске от коронавируса умер 62-летний мужчина