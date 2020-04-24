Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В Апатитах и Кировске для подстраховки на карантин закрыли три спецучреждения

24 Апр 2020 2020-04-24T13:05:27+03:00

Это сделано для того, чтобы коронавирус туда не пробрался

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Самое лучшее лекарство от коронавируса – по возможности оградить себя от внешнего мира или хотя бы минимизировать контакты. Этой уже прописной истине и последовали в Роспотребнадзоре.

- Накануне было принято решение перевести на режим полного карантина учреждения, где лежат пациенты, наиболее нас тревожащие в плане соблюдения ими всех мер безопасности. Речь идет об Апатитском психоневрологическом интернате № 1, Кировском психоневрологическом интернате и Апатитском комплексном центре социального обслуживания населения. Весь персонал, который обеспечивает работу этих учреждений, проверили на коронавирус. Ближайшие 14 дней сотрудники этих учреждений не смогут покидать рабочие места, - рассказала главный санитарный врач Мурманской области Лена Лукичева.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что это сделано, чтобы не занести туда коварное заболевание. Тем не менее это лишь первый шаг. В ведомстве не исключают, что такие меры придется ввести и в других аналогичных учреждениях области.

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