2020-04-23T11:51:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: У осужденного из колонии № 23 в Ревде подтвердили коронавирус

Исправительное учреждение в Ревде закрыли на карантин из-за коронавируса
Варвара РУСЛАНОВА
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Колонию закрыли на карантин.Колонию закрыли на карантин.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Доигрались! Самое страшное, что могло случиться, произошло – коронавиурс попал в одно из исправительных учреждений региона. Как обезопасить осужденных, которые и так находятся в изоляции, да еще и в довольно-таки тесной? Вопрос, как говорится, на миллион! Да и кто бы мог подумать, что за информацией, что в Ловозерском районе подтвержден первый случай COVID-19 может скрываться ЧП такого масштаба. Если эпидемия полыхнет, то Белокаменка может показаться цветочками.

- В Ловозерском районе зафиксирован первый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Он обнаружен у осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии строгого режима №23 в Ревде, - сообщил оперативный штаб Мурманской области. - Заболевший изолирован, находится под постоянным наблюдением медработников. Болезнь протекает бессимптомно, в легкой форме. Проводится эпидемическое расследование. Определен круг лиц, контактировавших с заболевшим, у всех взят анализ на коронавирус, назначен курс профилактических противовирусных препаратов.

Сотрудники отделов безопасности и охраны, которые накануне заступил на смену, а также медики переведены на казарменное положение. На работе они пробудут ближайшие две недели, жить им предстоит в комнатах, предназначенных для длительных свиданий их подопечных с близкими. Остальных сотрудников отправили на самоизоляцию. Откуда вирус попал в закрытое учреждение, пока неизвестно.

- Тест на коронавирус дал положительный результат у осужденного, работающего в рыбном цеху. Всех, кто трудился в столовой изолировали в спортивный зал. По слухам, мужчину недавно конвоировали из исправительной колонии №18 в Мурмашах, - рассказывает родственник одного из осужденного с ИК-23, который по понятным причинам предпочитает оставаться анонимным.

Есть информация, что вближайшее время заболевшего отправят в областную больницу, функционирующую при все той же ИК-18 в Мурмашах.

- Во всех без исключения исправительных учреждениях региона принимаются все необходимые санитарно-противоэпидемических меры для недопущения распространения коронавируса. Отменены все краткосрочные и длительные свидания. Проводится дезинфекция помещений, регулярное проветривание, дважды день термометрию проходят как сотрудники колоний, так и осужденные, - отметили в пресс-службе ведомства. – Все подопечные с симптомами ОРВИ тут же изолируются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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