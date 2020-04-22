«633 бесплатных обеда за десять дней»: как врачам Мурманской области помогают рестораны быстрого питания

Медикам сейчас нужна помощь даже не меньше, чем больным коронавирусом. Ведь врачи трудятся с утра до ночи, полностью отдаваясь своей нелегкой работе. Заполярным докторам посвящают песни, а супруга губернатора Мурманской области Евгения Чибис запустила акцию #СеверСпасибоВрачам, чтобы помочь семьям медицинских работников. Мурманский рыбный порт тоже не отстает, и передал скорой помощи 750 защитных костюмов и 4 тысячи пар защитных перчаток.

Присоединились к добрым делам и рестораны быстрого питания по всему Кольскому полуострову. Они начали обеспечивать врачей бесплатными обедами.

«Корочку» предъявил – обед получил

Перекус всегда поможет набраться энергии, которая так необходима докторам. Сотрудники ресторанов кормят медработников, не требуя ни рубля взамен, нужно лишь подтвердить, что ты – врач.

- До 30 апреля мы предоставляем горячий обед, куда входит бургер и напиток на выбор или предлагаем бесплатный горячий напиток – кофе или чай врачам, медсестрам и медбратам, сотрудникам скорой помощи при предъявлении удостоверения сотруднику ресторана. В день в одном точке выдается до 30 обедов, - рассказал «КП» сотрудник одной из сети ресторанов быстрого питания.

Бесплатный обед, состоящий из сандвича и напитка, можно получить не только здесь.

- Для получения обеда экипажу достаточно приехать на автомобиле скорой медицинской помощи в точку питания и получить собранный заказ бесплатно, через окно выдачи. Мы предоставляем до трех наборов на один автомобиль, по количеству специалистов в экипаже, ежедневно c 1 апреля, в любом городе Мурманской области, где работают наши предприятия, - сообщили в другой сети быстрого питания в Мурманске.

Нужно лишь показать удостоверение и дело в шляпе.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продлили благотворительную акцию до 30 апреля и на одной заправочной станции в Мурманске, где не только врачи, но и сотрудники других экстренных служб могут получить чашку горячего напитка.

- Мы видим, что акция оказалась полезной, поэтому не хотим оставаться в стороне в это непростое время. Чтобы получить бесплатный горячий кофе, нужно прийти на любую нашу автозаправочную станцию в форме или показать удостоверение сотрудника экстренных служб: полиции, МЧС или медицинской помощи, - объясняют в сети АЗС.

Почти 300 тысяч рублей – на помощь медикам

Еще в одной сети бистро, которое располагает ресторанами по всей Мурманской области, за десять дней раздали 633 бесплатных обеда дежурным бригадам скорой помощи. Причем врачи могут вполне наесться на несколько часов вперед, так как обед самый полноценный – в него входит горячий крем-суп, чизбургер, пол литра морса и картошка фри. Стоимость такого набора оценивается в 456 рублей, но медикам, конечно, достается бесплатно. Как рассказал «КП» генеральный директор компании, с министерством соцразвития Мурманской области сначала прорабатывался вопрос помощи волонтерам в развозе еды для нуждающихся, но в таком случае встала бы работа сети. Поэтому, было решено раздавать бесплатные обеды медикам. И они пользуются спросом!

- На самом деле не ожидали, что к нам много медработников будут приходить, все-таки фаст-фуд. Спрос есть, просто о нас мало кто знает, а сильно рекламировать добрые дела не хочется. Сотрудникам скорой медицинской помощи сейчас так нужна моральная поддержка, они работают на износ. Обедами стараемся подбадривать их, чтобы не падали духом от объема работы. Самим врачам очень приятно. Им удобно, что не нужно тратить время на дорогу домой, чтобы пообедать, - делится гендиректор сети ресторанов быстрого питания Амаяк Мкоян. – Конечно, акция бьет по карману, но все ради благотворительности. За десять дней обедов уже выдали почти на 300 тысяч рублей.

Врачи очень благодарны за такую помощь. Фото: vk.com/kandaone

Заполярные врачи действительно очень рады такой помощи. Так, медики Кандалакши в соцсетях говорят «огромное спасибо» за поддержку.

- От медперсонала скорой помощи хочется выразить огромную благодарность, всему внимательному, отзывчивому, улыбчивому и приветливому персоналу - за предоставленные горячие обеды для дежурных бригад СМП. Побольше бы таких очаровательных работников, встреча с которыми уже поднимает настроение! Здоровья Вашему коллективу! – сообщили в паблике «Кандалакша онлайн».

А что еще?

Некоторые помогают медикам не готовыми обедами, а продуктами. Так, в мурманскую городскую поликлинику №1 доставили необычный груз: предприниматели заполярной столицы, представляющие национальные общины, привезли врачам десятки килограмм овощей и фруктов. Так они выразили свою благодарность работникам здравоохранения, приняв участие во всероссийской акции «Спасибо врачам».

- Врачам сейчас особенно сложно, - отметила руководитель культурного центра «Узбекистан» Паридахон Насирова. – Они работают круглосуточно, спасая наши жизни. Поэтому мы все должны им помогать. У нас когда-то была единая страна. Нас было много, и мы старались, чтобы всем было хорошо. Сейчас в этой сложной ситуации мы вновь стали едины в борьбе против вируса.

Медиков завалили овощами и фруктами! Фото: vk.com/er_51

Главврач поликлиники Сергей Агеев отметил, лечебное учреждение переведено на особый режим работы в связи с пандемией, а такая питательная «зеленая» помощь пришлась очень кстати.

- Люди у нас сейчас много работают - практически без выходных. Вижу, что наши специалисты начали уставать, особенно неотложка, фельдшерские бригады, которые выезжают на заборы биоматериалов. Поэтому, конечно, такая помощь от бизнесменов будет полезной, потому что хорошее здоровое питание помогает меньше уставать, да и не у всех сейчас есть время закупать продукты, - говорит Сергей Агеев.

Что ж, надеемся, что и другие предприниматели Мурманской области присоединятся к доброму делу и помогут медикам заряжаться силой и энергией на весь тяжелый рабочий день.

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