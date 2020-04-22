Нарушение режима самоизоляции в Мурманске: Прогулка вопреки предписанию Роспотребнадзора обошлось жителю Апатитов в 15 тысяч рублей
Количество северян, оштрафованных за нарушение режима обязательной самоизоляции, растет. Власти устали уговаривать жителей поберечь себя и не выходить без особой надобности на улицу и стали наказывать рублем.
Напомним: под раздачу уже попали один житель Ковдора, 32 человека в Кировске, 31 прохожий в Апатитах и 24 в Североморске. Всем выписаны предупреждения либо штраф от одной до двух тысяч рублей. Но житель Апатитов смог "сорвать джекпот".
- Гражданин находился на улице при отсутствии какой-либо необходимости, вопреки требованиям правил поведения, обязательных для исполнения и установленных в отношении него постановлением главного государственного санитарного врача от 27 марта 2020 года, - сообщает Апатитский городской суд.
Вероятно, мужчина либо не так давно вернулся из-за границы, либо контактировал с заболевшими коронавирусом. В итоге апатитчанина оштрафовали на 15 тысяч рублей по части 2 статьи 6.3 КоАП России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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