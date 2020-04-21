Нарушение режима самоизоляции в Мурманске: В Североморске и Апатитах выписали штраф 55 прохожим, вышедших на улицу по неуважительной причине

21 Апр 2020 2020-04-21T15:44:14+03:00

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Вот уже четвертую неделю суды Мурманской области рассматривают только неотложные дела. И протоколы за нарушение режима самоизоляции северянами как раз из этой категории. По слухам, на служителей Фемиды обрушились сотни таких дел.

Напомним: в Кировске на «дезертиров» составили 32 протокола, пятерых оштрафовали на 1000 рублей, а в Ковдоре пока единственному нарушителю придется раскошелиться на 2000 целковых. Работа проводится и в других муниципалитетах.

- Составлено 24 протокола об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. На данный момент рассмотрено четыре материала, назначено наказание в виде предупреждения, - сообщает Североморский районный суд.

Если в столице Северного флота пока не наказывают «дезертиров» рублем, то в Апатитах решили не церемониться.

- К нам поступил 31 протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Гражданам вменяется нарушение режима самоизоляции. На 20 апреля восемь из них оштрафованы на 1000 рублей, - отмечают в Апатитском городском суде.

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