2020-04-21T12:42:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Как будет работать поликлиника КНЦ РАН в Апатитах, где объявили карантин по коронавируса

Из-за вспышки коронавируса жители Апатитов без помощи не останутся
Елена МОЛОДЦОВА
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Специалисты поликлиники обслуживают пациентов на дому или дистанционно.Специалисты поликлиники обслуживают пациентов на дому или дистанционно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Увы, коронавирус не щадит никого. Добрался он и до медучреждений КНЦ РАН в Апатитах. Напомним: сначала сообщалась о том, что у двух медсестер есть подозрение на COVID-19. Не дожидаясь положительных результатов тестов, больницу, а следом и поликлинику закрыли на карантин. Тем более, что вскоре коронавирус подтвердился. Однако это отнюдь не означает, что горожане останутся без медицинской помощи.

- В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции, оказание плановой медицинской помощи в поликлинике больницы КНЦ РАН, как и в других поликлиниках региона, приостановлено. Помощь амбулаторным пациентам оказывается на дому и в дистанционном режиме. Экстренная медицинская помощь оказывается в полном объеме, - отметили в оперативном штабе Мурманской области.

На все вопросы апатитчан готовы ответить в регистратуре по телефону 8 (81555) 79-390.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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