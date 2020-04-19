Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: У медработников поликлиники КНЦ РАН подтвердили коронавирус

19 Апр 2020 2020-04-19T15:40:52+03:00

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Всего несколько дней назад стало известно, что коронавирус пробрался в больницу КНЦ РАН. Напомним: предварительный диагноз COVID-19 был поставлен двум медсестрам.

Однако пока точно не известно, сколько медицинских работников подхватили эту заразу. Одна из них Татьяна Мезенцева из Апатитов, как только вышла из реанимации, поспешила предупредить своих земляков о грозящей опасности и не выходить без особой необходимости из дома.

- Подтверждается факт заражения коронавирусом среди медработников поликлиники КНЦ РАН. Работа медучрежденяи приостановлена, - сообщает оперативный штаб Мурманской области.

Правда, о каком количестве случаев COVID-19 идет речь, пока не уточняется.

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