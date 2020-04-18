2020-04-18T20:41:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Апатитчанка, больная коронавиурсом: «Все очень серьезно, шутки кончались»

Медработник из больницы КНЦ РАН призвала северян оставаться дома и даже в магазин не выходить без особой надобности
Елена ЧУМАКОВА
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Апатитчан призывают оставаться дома и беречь себя и своих близких.Апатитчан призывают оставаться дома и беречь себя и своих близких.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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324 зараженных и 2 умерших – такова статистика коронавируса в Мурманской области. Однако для большинства северян это всего лишь цифры, холодные и неодушевленные. Увы, человеческая психология такова, что пока собственными глазами не увидишь угрозу, в нее верится с трудом.

Жительница Апатитов Татьяна Мезенцева – одна из тех сотрудников больницы КНЦ РАН, у которой обнаружили коронавирус. Еще сутки назад она была в реанимации инфекционной больницы в Мурманске, но теперь ей стало лучше, и женщину перевели в палату. Первое, что она сделала – поспешила предупредить своих земляков о грозящей им опасности.

- Я медработник. У меня вирус с двусторонней пневмонией. Люди, я призываю вас: не выходите без надобности даже в магазин! Рядом могут ходить больные без симптомов, - обратилась Татьяна Мезенцева к апатитчанам.

Татьяна не входит в зону риска - ей нет еще и 60 лет. Женщина рассказал о том, как протекает ее болезнь и какими были ее первые признаки.

- Сначала вы перестаете чувствовать запахи, появляется сухой не продуктивный кашель и высокая не спадающая температура. Вызывайте сразу же врача, и если вирус подтвердится, дайте медикам все контакты тех, с кем общались в последнее время – чем быстрее пойдет выявление, тем быстрее все остановится, - пишет в соцсетях северянка.

А вот ее семью решили изолировать пока выборочно. Муж живет на даче Хибинах, на днях он вызывал «скорую» - медики приехали, осмотрели и сказали, чтобы он оставался на даче. А вот дочь Татьяны уже забрали в обсерватор – у нее нет никаких признаков коронавируса. Зять с детьми пока дома.

-Спасибо врачам! Весь медперсонал здесь – профессионалы. Пока я живу, но болезнь не уходит – болею уже 12 дней. Призываю, берегите себя и доверьтесь врачам! Все очень серьезно, шутки кончались!

Беседовать с прессой Татьяна Мезенцева пока еще не может – слишком слаба. «Комсомолка» желает ей скорейшего выздоровления, много сил и крепкого здоровья. Остается надеяться, что рассказ северянки, борющейся с коронавирусом, подействует отрезвляющие на северян и они более ответственно подойдут к самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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