В Мурманске скончалась 73-летняя женщина с подтвержденным диагнозом на коронавирус

18 Апр 2020 2020-04-18T11:13:03+03:00

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В Мурманске скончалась вторая пациентка, у которой обнаружили коронавирус. 73-летней женщине поставили диагноз: двусторонняя полисегментарная пневмония. Также она страдала артериальной гипертонией и ожирением. - Пенсионерка впервые обратилась за помощью 13 апреля, когда вернулась из отпуска в Санкт-Петербурге, где несколько дней у неё была высокая температура — до 39,0. От госпитализации отказалась. На следующий день администрация больницы повторно направила скорую для госпитализации. Из-за тяжести состояния в стационаре потребовалась искусственная вентиляция лёгких — течение ОРВИ осложнилось развитием у пациентки двусторонней пневмонии. Взятые анализы на коронавирус показали отрицательный результат, но повторный тест через несколько дней выявил эту опасную инфекцию, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области. Несмотря на проводимую интенсивную терапию в реанимации мурманской областной больницы имени П.А. Баяндина, пациентка скончалась. Жителей Мурманской области убедительно просят не пренебрегать режимом самоизоляции.

Напомним: первый летальный исход из-за коронавируса был зафиксирован в Мурманске у 67-летней женщины.

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