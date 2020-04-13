2020-04-13T14:15:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый умерший от коронавируса в Мурманске: В федеральной лаборатории подтвердили причина смерти 67-летней женщины – коронавирус

То, что у погибшей мурманчанки был коронавирус, выяснилось после смерти
Елена МОЛОДЦОВА
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Коронавиурс подтвердился после смерти мурманчанки.Коронавиурс подтвердился после смерти мурманчанки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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148 человек в России умерли от коронавируса с начала эпидемии. Однако до сих пор Мурманская область не фигурировала в этой печальной статистике. Как рапортовали в министерстве здравоохранения региона, у зараженных этой новой инфекцией в Заполярье болезнь протекает в легкой форме и только несколько человек находятся в состоянии средней тяжести. Увы, COVID-19 подтвердил свою коварность.

За сутки в России зафиксировано 18 летальных случаев от коронавируса. 10 человек умерли в Москве, трое – в Нижегородской области, двое – в Чеченской республике и по одному – в Северной Осетии, Московской и Мурманской областях.

- Подтверждение из федеральной лаборатории о том, что у 67-летней женщины с пневмонией, умершей в Мурманском клиническом многопрофильном центре, был коронавирус, пришло уже после того, как закончилось оперативное совещание у губернатора, - сообщили в оперативном штабе Мурманской области. – Пациентка страдала хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом.

После того, как пациентки поставили пневмонию, у нее взяли анализ и на COVID-19. Однако предварительно положительный результат, а потом и его подтверждение пришло уже после ее смерти.

После того, как пациентки поставили пневмонию, у нее взяли анализ и на COVID-19. Однако предварительно положительный результат, а потом и его подтверждение пришло уже после ее смерти. Реанимацию и пульмонологическое отделение больницы закрыли на карантин до 25 апреля. Там уже проходит заключительная дезинфекция. Медперсонал проверили на коронавирус.

- На коронавирус протестировано 142 контактных лица, у всех получены отрицательные результаты. Они находятся на контроле врачей, - сообщают в опрештабе. – В том числе 66 отрицательных проб получено у медперсонала, включая сотрудников скорой медицинской помощи и приемного отделения. 65 отрицательных проб у пациентов, находящихся в лечебном учреждении и 11 отрицательных проб у выписанных пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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