Ситуация с коронавирусом в Мурманске: врачей, которые лечили умершую пациентку с предварительно положительным диагнозом, проверили на коронавирус

12 Апр 2020 2020-04-12T11:24:08+03:00

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11 апреля стало известно, что в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре умерла 67-летняя пациентка, которую лечили от пневмонии. Уже после ее смерти стало известно, что у нее предварительно положительный диагноз на коронавирус.

В оперативном штабе при правительстве Мурманской области сообщили, что у женщины был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет.

Сейчас реанимацию и пульмонологическое отделение многопрофильного центра закрыли на карантин. Также стало известно, что всех врачей, которые контактировали с женщиной, проверили на коронавирус.

- У всех отрицательный диагноз, - сообщили в оперативном штабе.

Сейчас ожидается повторный результат на коронавирус погибшей женщины. Утверждать, что именно COVID-19 стал причиной ее смерти, пока нельзя. Но все равно проводится эпидрасследование, и устанавливается весь круг общения женщины.

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