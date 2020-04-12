2020-04-12T11:24:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: врачей, которые лечили умершую пациентку с предварительно положительным диагнозом, проверили на коронавирус

В оперативном штабе при правительстве Мурманской области сообщили результат тестирования врачей
Мария ПАШЕНКОВА
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Стало известно, подхватили ли медики СOVID-19 от умершей пациентки.Стало известно, подхватили ли медики СOVID-19 от умершей пациентки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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11 апреля стало известно, что в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре умерла 67-летняя пациентка, которую лечили от пневмонии. Уже после ее смерти стало известно, что у нее предварительно положительный диагноз на коронавирус.

В оперативном штабе при правительстве Мурманской области сообщили, что у женщины был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет.

Сейчас реанимацию и пульмонологическое отделение многопрофильного центра закрыли на карантин. Также стало известно, что всех врачей, которые контактировали с женщиной, проверили на коронавирус.

- У всех отрицательный диагноз, - сообщили в оперативном штабе.

Сейчас ожидается повторный результат на коронавирус погибшей женщины. Утверждать, что именно COVID-19 стал причиной ее смерти, пока нельзя. Но все равно проводится эпидрасследование, и устанавливается весь круг общения женщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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