2020-04-13T08:49:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в Оленегорске, Мончегорске и Полярных Зорях из-за коронавируса: Выезд еще из трех городов Мурманской области ограничили с 14 апреля

Покинуть эти территории теперь можно будет только при наличии веских причин
Елена МОЛОДЦОВА
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Ужесточены меры по борьбе с коронавирусом еще в трех городах Мурманской области.Ужесточены меры по борьбе с коронавирусом еще в трех городах Мурманской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Разделяй и властвуй – вот главный принцип борьбы с коронавирусом! Ему и следует губернатор Мурманской области Андрей Чибис, с каждым днем все больше ужесточая ограничительные меры. Повод для этого, безусловно, есть – число заболевших COVID-19 в Заполярье достигло 128 человек, десять из которых уже выздоровели. Еще у 105 северянам поставлен предварительный диагноз.

- С 14 апреля вводим ограничения на выезд из Мончегорска, Оленегорска и Полярных Зорь. Ровно как в Апатитах и Кировске жители этих городов смогут выехать только при наличии веских причин, - объявил на оперативном совещании Андрей Чибис. – Делается это для минимизации контактов и разобщения людей – это единственный эффективный способ борьбы с коронавирусом.

По каким причинам жителям Мончегорска, Оленегорска и Полярных Зорь будут выдавать спецпропуска, по традиции, опередят местные власти. Однако можно предположить, что по примеру Апатитов и Кировска выехать из городов можно будет только на похороны или к врачу.

- Эти и принятые ранее ограничительные меры будут действовать в Мурманской области до 30 апреля, - отметил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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