2020-04-06T17:51:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Причины выезда из Кировска во время карантина по коронавирусу: по какому поводу можно оформить пропуск и работают ли детские сады

Глава администрации Кировска определил, по какому поводу жители смогут выезжать за пределы города
Елена МОЛОДЦОВА
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Чтобы выехать из Кировска, надо предоставить специальное разрешение. Фото: Из архива Николая БовыЧтобы выехать из Кировска, надо предоставить специальное разрешение. Фото: Из архива Николая Бовы
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Вот уже больше суток, как выезд из Кировска и Апатитов ограничен из-за угрозы распространения коронавируса. Напомним: согласно постановлению главы администрации Апатитов Николая Бовы, чтобы покинуть пределы города, нужно получить разрешение, а его выдают только по двум крайне веским причинам. Аналогичный документ был опубликован и в Кировске.

- С 12.00 5 апреля до 24.00 18 апреля выехать из Кировска можно только в исключительных случаях, к которым относится поездка на обследование или консультацию по направлению врача в медучреждения, расположенные за пределами муниципального образования, либо смерть супруга (супруги), близкого родственника (родители, дети), - говорится в постановлении, подписанным главой администрации Кировска Юрием Кузиным.

Кроме того, с 00.00 6 апреля приостановлена работа всех детских садов в городе, включая дежурные группы. Жилищным организациям и руководству торговых точек велено более тщательно проводить дезинфекцию общественных мест.

Как и в Апатитах, разрешение на выезд можно оформить в МФЦ по телефону 8 (81531) 5-45-90 ежедневно с 9.00 до 17.00 или круглосуточно по электронной почте: info@kirovsk.mfc51.ru. До 19.00 список выезжающих должен согласовать глава администрации, и тогда в течение суток, начиная с 20.00 текущего дня и заканчивая 20.00 следующего, житель Кировска сможет покинуть родной город.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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